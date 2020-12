Yüksel Weßling muss in der Türkei auf Prozess warten

ISTANBUL/Hannover

Die ehemalige Sozialarbeiterin Yüksel Weßling muss weiter in der Türkei bleiben und auf ihren Prozess warten. Weßling wird vorgeworfen, Mitglied einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein. Das Verfahren gegen die Sozialarbeiterin aus Hannover, die neben der deutschen auch die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, sei gestern vom Istanbuler Gericht nach einer kurzen Verhandlung auf Februar 2021 vertagt worden, berichtet Herbert Schmalstieg. Grund: fehlende Unterlagen und Informationen.

Der frühere Oberbürgermeister Hannovers hält den Kontakt zu Weßlings Umfeld, versucht, den Fall immer wieder öffentlich zu machen. Die Ausreisesperre für Weßling werde im Februar seit etwa 17 Monaten in Kraft sein, so Schmalstieg. „Das ist unerträglich“, sagte er der NP. Und: „Man macht die Frau kaputt. Zumindest Weihnachten sollte man sie nach Hause lassen.“ Er habe bereits der Bundeskanzlerin und dem Auswärtigen Amt geschrieben, dass sie sich in der Türkei für einen fairen Prozess einsetzen. Geholfen hat es bislang noch nicht.

Von NP