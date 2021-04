Yüksel Weßling: „Endlich habe ich das Gefühl, frei zu sein“

Hannover

In der Türkei stand sie 18 Monate lang unter Terrorverdacht. Nach unverhofftem Freispruch konnte Yüksel Weßling am Dienstag ausreisen. „Endlich habe ich das Gefühl, frei zu sein“, sagt die 65-Jährige im NP-Interview.

Sie sind am Dienstagabend in Düsseldorf gelandet. Was war das für ein Gefühl anzukommen?

Ich habe mich riesig gefreut. Mein Mann Jürgen, meine Tochter Leila, meine Nichte Pinar – alle waren da. Eineinhalb Jahre haben wir uns nur im Videocall gesehen. Jetzt konnte ich sie endlich umarmen.

In der Türkei durften Sie wegen der Anklage Terrorverdacht Ihren Geburtsort Dersim nicht verlassen. Wie war das, zwar nicht einer Zelle zu sitzen, aber doch eingesperrt zu sein?

Tag und Nacht fahren da die Panzer. Oft fliegen Hubschrauber so tief, dass Kinder Angst bekommen. Weiße Autos mit Zivilpolizisten sind unterwegs. Das alles ist beklemmend und hat mich stark psychisch belastet. Ich hatte Angst, dass ich meine Familie nie wieder sehe. Mein Blutdruck war so hoch, dass ich Medikamente schlucken musste. Seit dem Freispruch geht es mir langsam besser.

Hatten Se mit dem Freispruch gerechnet?

In den Gerichtssaal bin ich völlig gefühllos rein – und wieder rausgegangen. Ich habe kaum wahrgenommen, was der Richter sagte und dass mich mein Anwalt umarmte. Erst eine Stunde später flossen die Tränen.

Wie wichtig war für Sie, dass sich ganz vehement Herbert Schmalstieg, aber auch ehemalige Kollegen, der Oberbürgermeister Belit Onay, der Rat, die Stadtverwaltung und ganz viele Vereine für Sie eingesetzt haben?

Mein Mann hat mir immer davon berichtet. Ich weiß nicht, ob das zum guten Ausgang beigetragen hat, aber mir hat das moralische Unterstützung gegeben. Ich wusste: Ich bin nicht allein. Die große Solidarität gibt Mut und Kraft. Ich bin dafür dankbar.

Lesen Sie auch: Aufatmen in Hannover: Yüksel Weßling freigesprochen

Oberbürgermeister Onay will sie hier in Hannover treffen. Wann kommen Sie?

Erst mal stehe ich zehn Tage unter Corona-Quarantäne. Noch ist nichts vereinbart. Ich muss erst mal richtig ankommen.

Auch die Türkei ist immer noch ein Stück weit Heimat für Sie. Können und wollen Sie wieder hinfliegen, um ihre Schwester zu besuchen?

Meine Heimat ist nicht die Türkei. Meine Heimat ist Dersim. Natürlich will ich meine Schwester wiedersehen. Aber zu fliegen in ein Land, das den Menschen so viel Leid antut, macht mir Angst.

Von Vera König