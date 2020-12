Hannover

Davud Schadab (33) sitzt im Wohnzimmer von Deutsch-Rapper Fler (38). Sie geben sich eine Ghetto-Faust (so macht man das in der Szene) und gönnen sich eine Wasserpfeife. Fler hat gerade eine neue Villa irgendwo in Berlin bezogen, Schadab wird in diese heilige Privatzone eingelassen. Aber nur er. „Das Wichtigste ist, dass die Polizei noch nicht weiß, wo ich wohne“, gesteht Fler dem Hannoveraner. „Vergangene Woche gab es noch eine Hausdurchsuchung bei meiner alten Adresse. Ich kann wieder gut schlafen, seitdem ich weiß, dass das SEK nicht jeden Moment vorbeikommen könnte.“

Sorge, dass Schadab ihn verpetzen könnte, hat er nicht. „Ich glaube, das macht TV Strassensound aus. Die Künstler wissen, dass ich immer neutral bin und sie mir vertrauen können“, sagt der 33-Jährige in seinem Büro in der Nähe des Steintors. Vor neun Jahren hat er den erfolgreichen Youtube-Kanal gegründet, damals war er noch Student.

Anzeige

In Italien: Davud Schadab verreist auch mit den Rappern, hier ist er mit Fler in Mailand. Quelle: privat

In Hamburg studierte der Hannoveraner Medienmanagement. „Ich war schon immer fasziniert von den Medien. Meine Kindergärtnerin prophezeite damals schon: Der Junge wird mal Radiomoderator.“ Denn der kleine Davud bestand immer darauf, dass das Radio läuft. „Ich habe schon damals Musik geliebt.“

Kindergärtnerin Martina (die Shadab an der Stelle grüßen möchte) lag richtig – nur dass es Youtube statt Radio geworden ist. „ Youtube gab es ja auch damals noch nicht, das konnte sie gar nicht prophezeien“, sagt erund lacht. Als er 2011 seinen Kanal eröffnete, war die Videoplattform noch lange nicht so populär wie heute, viele Youtuber gab es noch nicht. Schadab war einer der Ersten in Deutschland, erst recht in Hannover.

„Meine älteren Geschwister hörten viel Hip-Hop und R’n’B, das hat auch meinen Musikgeschmack geprägt“, erzählt der 33-Jährige, der damals selber „ein bisschen Mucke“ machte. „Ich habe mich geärgert, dass diese Genres zwar mehr und mehr die deutschen Charts beherrschen, aber die klassischen Medien aufgrund von Vorurteilen keine Interviews mit den Künstlern machten. Das wollte ich ändern.“

Ein eigenes Magazin, Zeitung, TV- oder Radiosender konnte der Student nicht gründen – aber einen Youtube-Kanal eröffnen: TV Strassensound, ein digitaler Sender, der die sogenannte Musik von der Straße thematisiert.

So kam Davud Schahdab an die Rapper-Interviews

Aber wie kommt man als unbekannter Student an Interviews mit Rap- und Soul-Stars? „Ich bin einfach zu den Konzerten gefahren und hab hinterher den Manager oder direkt den Künstler gefragt. Meistens haben sie sich gefreut, weil ja sonst keiner mit ihnen geredet hat.“ Ein Kollege filmte Schadabs Interviews, danach lud er die Videos bei YouTube hoch – und es regnete Klicks. „Wie oft ich im Capitol oder Musikzentrum war! Wir sind aber auch oft nach Hamburg gefahren – manchmal auch umsonst.“

Doch Schadab bekam immer mehr prominente Rapper vor die Linse: Sido (39), Kool Savas (45), Kollegah (36), Capital Bra (26), Marteria (37). Heute sind sie sozusagen seine Freunde. „Das ist mein Motto: Sieh deinen Interviewpartner nicht als deinen Feind, dem du einen Skandal entlocken möchtest, sondern als deinen Freund, der dir alles erzählen darf, aber nicht muss“, erklärt Schadab. Doch er betont: „Aber es sind natürlich rein berufliche Freunde, ich trenne das strikt – damit ich als Interviewer eben neutral bleiben kann.“

In Berlin: Davud Schadab (vorne) mit Kool Savas (von links), Marvin Wildhage, MC Bogy und Sido. Quelle: privat

Dennoch: Die Künstler lassen ihn zu sich nach Hause kommen, reisen mit ihm nach Amsterdam, Paris oder Mailand, sprechen mit ihm über unangenehme Themen wie Streitereien in der Szene, Anklagen, Gerichtsverhandlungen – ein großes Zugeständnis an Schadab.

„Manchmal geht es ziemlich heiß her in den Gesprächen.“ Und wie steht er dazu, wenn die Jungs Mist gebaut haben (Fler zum Beispiel steht gerade wegen acht Anklagen vor Gericht, Bushido sagte gegen ihn aus)?: „Dann find ich das natürlich auch nicht gut – bin aber trotzdem gerne bereit, mir ihre Sicht der Dinge anzuhören.“ Der Mann mit den afghanischen Wurzeln ist also quasi die neutrale Schweiz.

Lesen Sie auch: Rapperprozesse –Fler, Gzuz, Bushido und das Gesetz

Mittlerweile ist TV Strassensound ein Business, der Hannoveraner verdient damit seinen Lebensunterhalt, er hat fünf Mitarbeiter. Zwei seiner Co-Moderatoren sind MTV-Moderator und Rapper MC Bogy (41) und Marvin Wildhage (24), der selber als Youtuber bekannt ist.

Yamma Hakim (von links), Davud Schadab, Marteria und MC Bogy in Berlin. Quelle: privat

Und neben einer guten Idee, die er vor neun Jahren hatte, hat Schadab einen weiteren Vorteil: „Mein größer Erfolgsfaktor ist Hannover“, ist er sich sicher. „So viele fragen mich, warum ich nicht nach Berlin ziehe. Aber nein, Hannover liegt perfekt. Ich bin schnell in Berlin, in Hamburg, in Köln – und mit dem ICE sogar schnell in München“, schwärmt der Döhrener, der in der Südstadt aufgewachsen ist.

So tickt der private Davud Schahdab

Gerne redet der 33-Jährige nicht über sich, sein Privatleben hält er lieber privat. Sein Alter hätte er auch lieber geheim gehalten – „das habe ich neun Jahre lang geschafft – bis heute“, sagt er und lacht. „Es geht bei diesem Kanal nicht um mich, sondern um die Künstler. Wenn du aber eine Millionen Klicks auf Videos bekommst, wird dein Gesicht zwangsläufig bekannt.“ Wenn er in der Stadt erkannt wird, sei er oft immer noch überrascht und ein wenig überfordert. „Aber man gewöhnt sich dran“, sagt er und zuckt lächelnd mit den Schultern.

Doch eins verrät er noch über sich: „Ich bin ein Streber. Ich will immer der Beste sein.“ Das heißt: „Wenn andere Netflix gucken, schneide ich noch die Interviews bis tief in die Nacht rein.“ Seine Arbeit sei seine Freundin, er liebt sie – und er lebt für sie.

Von Josina Kelz