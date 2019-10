Wut auf Erdogan: Angriff in Nordsyrien treibt Tausende auf Hannovers Straßen

Hannover

Sie lassen nicht locker. Wut, Trauer und Empörung über die türkische Militäroffensive in Nordsyrien trieben auch am Samstag wieder viele kurdischstämmige Bürger und Kriegsgegner auf Hannovers Straßen. Ein Demonstrationszug mit Tausenden Teilnehmern aus ganz Niedersachsen zog am Nachmittag vom Hauptbahnhof bis zum Klagesmarkt.

Schon am Mittwoch, Donnerstag und Freitag machten sie sich für ihre von Bombenangriffen bedrohten Landsleute stark. Am Samstag stieg die Zahl der Kurden und Kriegsgegner, die gegen den Einmarsch türkischer Truppen in die kurdischen Gebiete in Nordsyrien demonstrierten, nochmal deutlich an. Die Veranstalter sprachen von mehreren Tausend Teilnehmern. Lautstark, aber friedlich stimmten sie sich am frühen Nachmittag auf dem Bahnhofsvorplatz ein. Mit Rufen wie „Terrorist Erdogan“ machten sie ihrer Wut gegen den türkischen Staatschef Luft.

Forderung nach Flugverbotszone

Mitorganisatorin Cemile Alb (Ronahi-Frauenrat Hannover) stellte klar, was die Kurden jetzt von Europa und speziell Deutschland fordern. „Um die Angriffe zu stoppen, muss auf den NATO-Partner Türkei Druck ausgeübt werden.“ Die türkische Offensive richtet sich gegen die kurdische YPG-Miliz, die auf syrischer Seite der Grenze ein großes Gebiet kontrolliert. Die Türkei sieht in ihr einen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei ( PKK) und damit eine Terrororganisation. Die Offensive war international auf scharfe Kritik gestoßen. „Wir fordern die Internationale Gemeinschaft auf, eine Flugverbotszone über der Region Rojava einzurichten. Hier werden Bombenangriffe auf zivile Siedlungen geflogen. Das muss aufhören. Dafür werden wir weiter auf die Straße gehen, notfalls noch Wochen und Monate“, kündigte Cemile Alb an. Auch Rufe nach der Aufhebung des PKK-Verbots wurden laut.

Zuspruch von Passanten

Die Kurden konnten auch am Samstag auf viele Unterstützer zählen. Solidarität bekundete unter anderem die Interventionistische Linke. „Erdogan versucht mit allen Mitteln, von innenpolitischen Problemen abzulenken und führt unter den Augen der Welt einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Das werden wir nicht hinnehmen, deshalb sind wir hier“, rief ein Sprecher den Teilnehmern zu. Auch von Passanten erhielt der vorbeiziehende Protestzug Zustimmung. „Erdogan hat in Nordsyrien nichts zu suchen“, kommentierte Anke Baumgart aus Lehrte die türkische Militäroffensive. Und Manfred Höbel aus der Südstadt forderte: „ Deutschland sollte vor allem damit aufhören, Waffen in die Türkei zu liefern, mit denen unschuldige Zivilisten getötet werden.“

Mit einer Kundgebung am Klagesmarkt ging die Demo am Samstag zu Ende. Sie lief weitgehend friedlich ab, vereinzelt habe es Rangeleien gegeben, so ein Polizeisprecher. In der kommenden Woche gehen die Proteste in Hannover bereits weiter. „Wir hören nicht auf, ehe die Angriffe nicht gestoppt werden“, so Cemile Alb.

Von André Pichiri