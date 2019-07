Wunstorf

Ein 73-jähriger Pedelecfahrer stürzte am Donnerstagabend an der Landesstraße 392 ( Kolenfelder Straße), als er einer Fußgängerin (68) ausweichen wollte. Mit schweren Verletzungen hat ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Das war passiert: Der Senior aus Barsinghausen war gegen 19 Uhr mit seinem Pedelec ( Zündapp Green S100) auf einem kombinierten Geh- und Radweg entlang der Kolenfelder Straße unterwegs. Das Rad hatte er erst vor zwei Tagen gekauft.

Fußgängerin sah den Mann offenbar nicht

Nachdem er bei seiner Fahrt in Richtung der Wunstorfer Innenstadt den Kreisverkehr an der Einmündung zur Emanuel Grund Straße passiert hatte, fuhr er auf eine 68-jährige Fußgängerin zu, sie war in selber Richtung unterwegs.

Der Mann stürzte über den Lenker

Kurz bevor er an der Frau aus Wunstorf vorbeifahren wollte, wechselte sie für den Pedelecfahrer unerwartet von der rechten auf die linke Seite des Geh- und Radwegs. Um eine Kollision zu verhindern, machte der 73-Jährige eine Vollbremsung und stürzte dabei über den Lenker auf den Boden.

Frau blieb unverletzt

Dabei zog sich der Radler schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Fußgängerin blieb bei dem Unfall unverletzt.

Von Simon Polreich