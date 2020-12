Wunstorf: Ehepaar klagt, weil es zu viel Lärm im Schlafzimmer befürchtet

Wunstorf

Seit Jahren plant das Klinikum Region Hannover (KRH) Wunstorf den Neubau der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ein kurioser Rechtsstreit hat das Vorhaben bislang blockiert und wird es wohl noch weiter tun. Das Ehepaar Schmidt (Name geändert) klagt gegen den Neubau. Es befürchtet, dass der Lärm in ihrem Schlafzimmer gesundheitsschädigende Dimensionen annehmen werde.

Das Haus der Kläger befindet sich zwischen der Eisenbahnlinie und dem Neubau. „Derzeit haben wir etwa 50 Dezibel im Schlafzimmer“, sagen die Kläger. Nach dem Neubau der Kinder- und Jugendpsychiatrie werden es wohl mehr als 60 Dezibel sein. Und zwar weil der Neubau den Schienenlärm reflektiere.

Bauherr kam Klägern entgegen

Die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts hatte bereits 2018 zwei Eilanträge der Schmidts zurückgewiesen. Es handle sich um keine unzumutbare Lärmemission und das KRH sei auch nicht Lärmverursacher, lautete die Begründung. Das Oberverwaltungsgericht ( OVG) wollte das so nicht stehen lassen. Und befand: Auch der Bauherr sei für die Reflexion des Lärms verantwortlich. Das OVG verfügte die aufschiebende Wirkung der Klage.

Insofern prüfte die 4. Kammer am Montag, ob die Bauplanung immer noch „rücksichtslos“, so der rechtliche Begriff, sei. Denn in der Zwischenzeit ist etwas passiert. KRH und Bahn haben einen Vertrag geschlossen. Die Bahnlinie in Wunstorf gehört nun zu einem „besonders überwachten Gleis“. Soll heißen, es werden Maßnahmen zur Lärmvermeidung ergriffen. Und der Bauherr verwendet nun eine „hochabsorbierende Fassade“.

Kläger wollen neue Planung der Kinderpsychiatrie

Doch die Kläger finden sich immer noch „rücksichtslos“ behandelt. So sei die Feststellung des Gutachters, dass der Lärm in ihrem Schlafzimmer auch künftig keine 60 Dezibel überschreiten werde, falsch. Der Neubau bestehe überwiegend aus Fenstern, die den Schall zu 100 Prozent reflektierten. Und: „Die Eisenbahnschwellen sind so wie 2014. Das ist Augenwischerei“, meinte Frau Schmidt.

„Was erwarten Sie denn noch?“, wollte Richter Ingo Behrens wissen. Um diese Antwort drückten sich die Kläger ein wenig herum. Letztendlich wollen sie, dass das Klinikgebäude neu geplant oder die Fassade schräg gebaut werde.

Die 4. Kammer wies die Klage zurück. Begründung: „Der Bauherr hat getan, was möglich ist“, so Behrens. Die weiteren Maßnahmen zur Lärmminderung seien zu teuer. Das Gericht hat eine Berufung wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfrage zugelassen. In der Prozesspause meinte Herr Schmidt zu seinem Rechtsanwalt: „Wir bleiben uns treu.“

Von Thomas Nagel