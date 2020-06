Wütende Menschenmenge pöbelt bei Polizei-Einsatz in Hannover: Das sagen User im Netz dazu

Hannover

Der Einsatz am Sonnabend in der Innenstadt von Hannover, bei dem rund 250 Schaulustige die Polizei bepöbelten, wird in sozialen Netzwerken heiß diskutiert. Das Geschehen ausgelöst hatte das Eingreifen der Beamten gegenüber einem betrunkenen Pärchen. Der Mann (30) und die Frau (35) wollten einem Platzverweis nicht nachkommen und wurden in Gewahrsam genommen. Innerhalb weniger Minuten bildete sich auf der Georgstraße eine wütende Menschenmenge, die die Einsatzkräfte beschimpfte. Etwa 25 Streifenwagen-Besatzungen waren nötig, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen.

„Unglaublich, was sich Leute herausnehmen“, schreibt Marion M. auf der NP-Facebookseite. „Respekt ist für viele ein Fremdwort geworden oder sie kannten es noch nie. Der Hass gegen die Polizei wird immer größer.“ Regina A. ist der Meinung, die Polizei müsse „wieder mehr und härter eingreifen dürfen: Damit meine ich nicht ,amerikanische Verhältnisse’“, schreibt sie. Die Beamten müssten sich und die Bürger verteidigen dürfen: „Um Schlimmeres abzuwenden“, so A.

Zeugen oder pöbelnder Mob?

Kyria M. sieht „einen Werteverfall“, den sie „grässlich“ findet. Djamila A. kommentiert das Verhalten der pöbelnden Gaffer so: „Denken jetzt alle, dass sie cool sind, wenn sie sich so respektlos der Polizei gegenüber verhalten? Kommt mal alle wieder klar und lasst die Beamten ihren Job machen.“

Für Esther K. stellt sich dagegen die Frage, ob die Maßnahme der Polizei überhaupt verhältnismäßig war? „Das sahen hunderte Zeugen ja anscheinend anders.“ Aus der Sicht von Ingrid W. handelte es sich keineswegs um harmlose Schaulustige, die sich da rund um den Polizeieinsatz versammelt hatten: „Hunderte Zeugen? Pöbelnder Mob trifft es wohl eher“, schreibt sie.

Differenzierung nötig

„Eine Lage richtig zu beurteilen, ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Ein Auge darauf zu haben, muss ja nicht unbedingt falsch sein, aber offensichtlich grundlos die Polizei anzupöbeln, dann eher schon“, meint Jay S. Sein Wunsch: „Etwas mehr Differenzierung zwischen , Polizeigewalt‘ und normalen ,polizeilichen Maßnahmen‘ wäre angebracht.“

Ernst G. bringt das Ereignis in Hannover mit medialer Berichterstattung in Verbindung: „Auch ein direktes Ergebnis des Medienhypes um eine übergriffige Polizei und berechtigten Widerstand gegen diese“, findet er.

Dank an die Polizei

„Durch die Ereignisse in den USA ist unsere Polizei auch ins Visier der normalen Bevölkerung gekommen“, meint Uwe W. Es gebe Menschen, die Polizei mit „übermäßiger Gewalt“ gleichsetzen. Warum? „Weil die zivile Bevölkerung nicht unterscheiden kann oder will.“ W.: richtet sich direkt an die Polizeibeamten: „Danke, dass es euch gibt.“

Das Geschehen auf der Georgstraße zeigt für Birgit K. „deutlich das Bild einer untergehenden Gesellschaft“. Uschi W. fragt sich: „Was ist nur aus den Menschen geworden? Kein Respekt mehr. Schlimm.“ Ähnlich äußert sich Karin B. auf der Facebookseite der NP: „Das vergessene Wort... Respekt!“

Von Britta Mahrholz