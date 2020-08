Wennigsen

Ruhe. Nur der Wind zischt vernehmlich durch die Baumkronen der Eichen und Buchen, die Sonne bahnt sich da und dort ihren Weg durch das dichte Blätterdach. Es wirkt, als würden die glitzernden Strahlen zum Klang der Blätter tanzen. Es ist ein friedvoller Ort. Vor den Toren Hannovers, in Bredenbeck ( Wennigsen), liegt der Ruheforst Deister: Eine letzte Ruhestätte für Menschen, die in der Natur, nicht auf einem Friedhof beigesetzt werden möchten. Genau hier hat nun das Straßenmagazin „ Asphalt“ einen Ort gefunden, um seinen Verkäufern die letzte Ehre zu erweisen.

„Wir wollen damit unseren Verkäufern eine würdevolle Beisetzung ermöglichen und ein anonymes Armenbegräbnis ersparen“, sagt Asphalt-Geschäftsführer Georg Rinke. Denn viele der „Asphalter“ seien mittellos, hätten keine familiären Kontakte mehr. Dafür hat das Straßenmagazin ein sogenanntes Ruhe-Biotop – ein Bereich um eine jungen Buche – im Ruheforst erworben, in dem nun bis zu zwölf Asphalter ihre letzte Ruhe finden können.

Anzeige

„Dass er anonym verscharrt werden sollte, konnte ich nicht ertragen“

Die Idee entstand nach einem plötzlichen Todesfall in der Asphalt-Familie: „Der unerwartete Tod unseres Verkäufers Hasso hat mir bewusst gemacht, dass wir für solche Fälle eine Regelung brauchen“, erklärt Rinke. „Den Gedanken, dass er anonym verscharrt werden sollte, konnte ich nicht ertragen.“ Auch für die Verkäufer müsse es die Möglichkeit einer würdevollen Beerdigung geben, habe er sich gedacht.

Weitere NP+ Artikel

Würdeprojekt: Asphalt hat für seine Verkäufer eine Begräbnisstätte im Ruheforst Deister eingeweiht. v.l.: Pastor und Asphalt-Herausgeber Rainer Müller-Brandes, Asphalt-Geschäftsführer Georg Rinke, Asphalt-Verkäufersprecher Martin Panitz, Ralf F. Schickhaus vom Ruheforst Deister und Bestatter Sven Friedrich Cordes. Quelle: Ilona Hottmann

Über den Bestatter Sven Friedrich Cordes erfuhr er vom Ruheforst am Fuße des Deisters. „Mir war es wichtig eine Lösung auf Augenhöhe zu finden, die den Wegbegleitern eine würdevolle Verabschiedung ermöglicht. Das darf keine Frage des Geldbeutels sein“, so Cordes. Denn während ein anonymes Urnen-Begräbnis in der Stadt „um die 1500 Euro“ koste, sei die Beisetzung im Ruheforst deutlich günstiger, so Rinke. „Das Ruhe-Biotop mit zwölf Plätzen hat einen mittleren vierstelligen Betrag gekostet, die Bestattungen sind etwa halb so teuer wie bei der Stadt.“

Das ist der Ruheforst Deister Der Ruheforst Deister in Bredenbeck ( Wennigsen) ist eine Alternative zu herkömmlichen Bestattungsarten. Verstorbene werden in Urnen in sogenannten Ruhe-Biotopen beigesetzt. Dabei handelt es sich um Waldflächen, die in der Regel einen Baum als Naturdenkmal besitzen. In einem Biotop können bis zu zwölf Personen ihre letzte Ruhe finden. Wie auf einem Grabstein werden die Namen sowie Geburts- und Todesdatum mit eigenen kleinen Tafeln am Baum dargestellt. „Im Jahr haben wir hier bis zu 1000 Bestattungen“, berichtet Ralf F. Schickhaus vom Ruheforst Deister. Das etwa 43 Hektar große Waldgrundstück mit Buchen und Eichen ist im Besitz des Freiherrn Knigge und dient seit dem 1. Januar 2008 als alternative Begräbnisstätte.

Asphalt-Begräbnisstätte wurde am Dienstag eingeweiht

Auch wenn die Wirtschaftlichkeit eine Rolle spiele, „ist der Ort eine schönere, menschenwürdigere Alternative zum anonymen Begräbnis“, so Rinke. Wie das Magazin selbst, wurden die Kosten für das Würdeprojekt über Spenden finanziert. Pastor und Asphalt-Herausgeber Rainer Müller-Brandes ist ebenfalls glücklich, dass Asphalt seinen Verkäufern nun auch im Todesfall verbunden bleibt: „Ich halte es für wichtig, dass Asphalt diesen Ort für seine Verkäufer schafft. Man braucht einen Ort und einen Namen, um Abschied zu nehmen.“

Letzte Ruhe: Der langjährige Verkäufer Hasso Diedrich wurde als erster „Asphalter“ im Ruheforst Deister beigesetzt. Quelle: Jens Strube

Müller-Brandes war es auch, der die Trauerrede für den langjährigen, noch vor der Corona-Zeit verstorbenen Verkäufer Hasso Diedrich hielt. Vor einem großen Kreuz, in einem extra angelegten Andachtsbereich, wurde die Urne des Verkäufers am Dienstag aufgebahrt. Etwa 25 Verkäufer nahmen an der Trauerzeremonie teil. Nach der Rede gingen alle gemeinsam in einem Trauermarsch zur etwa zehn Gehminuten entfernten Ruhestätte, wo Diedrich, der in Garbsen und Neustadt das Magazin verkaufte, als erster Asphalter im Ruheforst beigesetzt wurde – menschenwürdig und würdevoll.

Von Jens Strube