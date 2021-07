Hannover

Seit einiger Zeit war Uwe Bonander ziemlich aus dem Häuschen. Denn der 74-Jährige war live beim Heimspiel Hannover 96 gegen Rostock im Stadion. Ja, das haben viele gemacht. Aber für Uwe Bonander ist an diesem Sonnabend ein lang gehegter Traum – und gleichzeitig sein letzter Wunsch – in Erfüllung gegangen. 

Sein Leben ist wahrhaft nicht einfach verlaufen. Uwe Bonander war das, was man eine echte Sportskanone nennt – bis zu seinem 18. Lebensjahr. Ein schwerer Sportunfall riss ihn aus dem aktiven Leben, seitdem ist der Mann vom Hals abwärts gelähmt. Seine Worte beschränken sich auf „Ja“ und „Nein“, er braucht Hilfe bei allem, was ein Menschen tun muss, um irgendwie zu überleben. Uwe Bonander leidet zusätzlich unter Epilepsie, sein Gesundheitszustand verschlechtert sich zusehends.

„Fußballfanatiker vor dem Bildschirm“

Aber Uwe Bonander hat auch eine ganz große Freude im Leben: Fußball! „Er verpasst kein einziges Spiel. Er ist Fußballfanatiker vor dem Bildschirm“, verrät Gisela Vogt vom ambulanten Hospizdienst Opal, die Uwe Bonander in seiner Pflegeeinrichtung („Residenz am Haarl) in Bad Eilsen begleitet. Und so wandte sie sich an den Wünschewagen Niedersachsen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB).

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

96 spendierte die Tickets

Herausgekommen ist ein wunderbarer letzter Wunsch, den das Wünschewagen-Team und Hannover 96 dem Todkranken erfüllt: 96 hat ihm und seinen Begleitern die Tickets spendiert, die Reisegruppe um Bonander – sein Bezugspfleger Thomas Schimmel, ebenfalls großer Fußballfan und medizinisches Personal – , bekam einen Platz im Bereich der Blöcke S1-S3 auf der Rollstuhlrampe der Südtribüne. Bonander sah das Spiel von einer Rolltrage aus liegend an. Als Wunscherfüllerinnen begleiteten ihn Rettungssanitäterin Sarah Schieffer und Ärztin Ann-Kristin Frerking – sie kümmerten sich um seine medizinisch-pflegerische Versorgung.

Gisela Vogt ist ganz glücklich über ihren glücklichen Patienten: „Seit er wusste, dass er die Partie Hannover 96 gegen Rostock im Stadion sehen darf, ließ er sich bei jeder Mahlzeit, die ihm angereicht wurde erzählen, wann es losgehen wird, wer ihn begleitet und was ihn in der HDI Arena erwartet.“

Alle Kosten aus Spendengeldern

Uwe Bonaders Fahrt war die insgesamt 224. Wunschfahrt des niedersächsischen Wünschewagens. 35 Fahrten gab es auch schon im Corona-Jahr 2021, letzte Wunschfahrten gingen zum Beispiel nach Helgoland und Sylt, aber auch zum VfL Osnabrück oder in den Kaiserdom Königslutter. Insgesamt sind 156 ehrenamtliche Wunscherfüllerinnen und Wunscherfüller aus ganz Niedersachsen für das Projekt tätig. Alle haben eine medizinische oder pflegerische Qualifikation. Die Kosten pro Fahrt liegen bei 500 bis 700 Euro – dem Fahrgast, seiner vertrauten Begleitung und den Wunscherfüllern entstehen keine Kosten. Alles wird aus Spendengeldern und ASB-Mitgliedsbeiträgen finanziert.

Von Petra Rückerl