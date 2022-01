Hannover

In der Impfstation des Zoos Hannover kam es am Montag zu einer Verwechslung, wie die Region mitteilte. 21 Jungen und Mädchen, für die der Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige vorgesehen war, erhielten den Impfstoff mit der höheren Konzentration für Erwachsene. Nun hat sich Regionspräsident Steffen Krach zu diesem folgenschweren geäußert und erklärt, wie so etwas in Zukunft verhindert werden soll.

Herr Krach, das Kinder-Impfen im Zoo hat zum Start bundesweit als Leuchtturm beeindruckt, Gesundheitsminister Lauterbach kam vorbei. Ausgerechnet hier kommt es zu dieser folgenschweren Panne. Hat das Kontrollsystem versagt?

Zunächst einmal darf eine solche Panne nicht passieren. Wir werden alles dafür tun, dass sich das nicht wiederholt. Ich entschuldige mich ausdrücklich bei allen Eltern und vor allem bei den Kindern. Der Fehler passierte beim Aufziehen der Impfspritzen. Die Impfstoffe für Kinder und Erwachsene lagern in einem Kühlschrank, sind farblich entsprechend gekennzeichnet. In der Spritze lässt sich nur noch die Menge der Dosis erkennen. Kleine für Kinder, große Dosis für Erwachsene. Hier kam es zu dem Fehler. Zur Erklärung: Es ist die für Kinder korrekte Menge verimpft worden – aber mit dem falschen Impfstoff.

Menschliches Versagen also, wie wollen Sie das künftig gerade bei diesem hochsensiblen Thema wie Kinderimpfen verhindern?

Wir haben die Abläufe gemeinsam mit den Hilfsorganisationen direkt besprochen und sowohl in der Ernst-August-Passage als auch am Zoo direkt einen zusätzlichen medizinischen Experten zur Überwachung eingesetzt. So schnell wie möglich werden wir das so organisieren, dass am Zoo nur noch das Kinderimpfen stattfindet und in der Ernst-August-Passage das für Erwachsene. So ist überall auch nur der entsprechende Impfstoff vorhanden.

„Für alle steht jederzeit ein Arzt zur Verfügung“

Reichen diese Maßnahmen?

Der Fehler kann am Zoo und in der Ernst-August-Passage nicht mehr passieren, und trotzdem müssen wir uns die Abläufe genau anschauen, schließlich wollen wir so schnell wie möglich auch in anderen Kommunen Kinderimpfungen anbieten. Es gibt zwei Fehlerquellen: beim Aufziehen und dann beim Verteilen in die einzelnen Impfkabinen zu den Impfärzten. Diese Fehlerquellen müssen ausgeschlossen werden.

Wie haben die betroffenen Eltern reagiert?

Wir haben alle Betroffenen direkt informiert. Für alle steht jederzeit selbstverständlich ein Arzt zur Verfügung. Wir haben Kontakt zur Medizinischen Hochschule und zur Bult aufgenommen, auch zu Kinderarzt Dr. Buck. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu großen Nebenwirkungen kommt, ist gering. Trotzdem sind die Eltern in Sorge – das verstehe ich natürlich auch.

Die Impfkampagne stockt, die Impflücken sind nach wie vor groß. Welche Auswirkungen fürchten Sie auf die Impf-Bereitschaft der Menschen in Hannover und der Region?

Die erste Sorge ist die Gesundheit der Kinder. Bisher gibt es keine stärken Symptome. Das zweite ist natürlich, dass wir absolut transparent mit dem Thema umgehen. Dass die Skepsis größer wird, weil ohnehin schon viele Eltern die Impfung nur mit Bauchschmerzen eingehen, ist klar. Wenn so ein Vorfall geschieht, ist das der Worst Case für die Impfkampagne. Es darf nichts der Öffentlichkeit verborgen werden, klare Kommunikation ist die einzige Lösung. Das gilt auch für den Fall, dass es bei einem Kind Symptome geben sollte.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Der R-Wert wird deutlich höher sein“

Die Inzidenzen steigen in der Region, die Maßnahmen werden in Kürze sicher nicht gelockert. Bei der Regiobus sorgten Impfverweigerer für ausfallende Fahrten, auf der Kinderklinik der Bult musste aufgrund des Krankenstandes eine ganze Abteilung geschlossen werden. Wie gut ist die Region auf die Zunahme von Infektionen in der kritischen Infrastruktur gerüstet?

Wir sind ständig dabei, die aktuelle Lage mit allen Akteuren zu besprechen - immer maßgeblich mit der Frage, wie wir in den kritischen Bereichen der Infrastruktur aufgestellt sind. Und wir bereiten uns auf alle Szenarien vor. Wir fangen nicht bei null an, die Diskussionen hatten wir in den ersten Corona-Wellen auch. Die Situation ist dieses Mal dennoch eine andere. Die Daten aus anderen Ländern zeigen, dass der R-Wert deutlich höher sein wird. Wir müssen schnellstmöglich bei allen Unternehmen Klarheit haben. Wie stellen wir sicher, dass bei einer höheren Infektionslage trotzdem die Handlungsfähigkeit gewährleistet ist?

Aber zeigt das Beispiel der Bult nicht auch, dass wir diesen Status bereits überschritten haben?

Wir sind zweifellos im Krisenmodus. Das sind die Krankenhäuser aber schon seit Beginn der Pandemie. Wir müssen jetzt genau schauen, ob dieser Zustand bereits an der aufkommenden Omikron-Welle liegt oder doch an anderen Faktoren.

Wäre ein Krisenstab ähnlich wie ihn die Bundesregierung berufen nicht eine Lösung?

Wir haben seit Wochen mit Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau, mir und den entsprechenden Expertinnen und Experten jeden Morgen eine Krisenrunde. Dazu kommen regelmäßige Runden mit den Kliniken und Krankenhäusern. Wir sind jederzeit in der Lage, neu zu reagieren, wenn wir etwas verändern wollen. So haben wir bereits Hilfe von der Bundeswehr bekommen. Wir sind absolut handlungsfähig und sind auch jederzeit bereit, weitere Hilfen zu holen.

Von Carsten Bergmann