21 Kinder wurden am Montag am Zoo Hannover mit einer Impfdosis für Erwachsene geimpft. Regionspräsident Steffen Krach äußerte sich im Interview nun zu diesem Fehler. Außerdem erklärte er, welche Maßnahmen nun eingeleitet werden, wie die betroffenen Eltern reagierten und was der Fauxpas für die Impfkampagne bedeutet.