Wolfsburg

Die Identität des in Wolfsburg aufgefundenen Toten steht fest, doch die Hintergründe seines Tods sind auch nach der Obduktion in Hannover unklar. Nach wie vor kommt laut Polizei sowohl eine natürliche Todesursache als auch ein Gewaltverbrechen in Betracht.

Fest steht, dass es sich bei der am 11. November aufgefundenen Leiche um einen 46-jährigen Mann aus Hannover handelt. Der Leichnam wurde am Freitag in der Rechtsmedizinischen Abteilung der Medizinischen Hochschule in Hannover obduziert, die brachten die Ermittlungen zur Todesursache jedoch nicht voran.

Ermittlungen im Umfeld des Verstorbenen

„Es müssen daher weitere Untersuchungen durchgeführt werden, die sehr zeitaufwendig sind, so dass mit belastbaren Ergebnissen erst in einigen Wochen zu rechnen ist“, so Polizeisprecher Thomas Figge. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und die Wolfsburger Polizei würden ihre Ermittlungen zunächst auf das nähere Umfeld des Verstorbenen ausweiten.

Der 46-Jährige war am vergangenen Donnerstag am Vormittag von einer Spaziergängerin tot in einem Gebüsch an der Braunschweiger Straße entdeckt worden.

Ermittler suchen weiterhin nach Zeugen

Nach wie vor ist unklar, warum sich der 46-Jährige in Wolfsburg aufhielt. Ferner suchen die Ermittler weiterhin Zeugen, die zwischen Dienstag und Donnerstag der vergangenen Woche Vorkommnisse zwischen der Röntgenstraße und der Theaterzufahrt beobachtet haben. Hinweise an das Erste Fachkommissariat der Polizei Wolfsburg unter Tel. 05361-46460.

