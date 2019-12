„Wohnzimmerlehrer“: Sie machen, was die Schule nicht schafft

Hannover

Ilknur (16) muss selber lachen, wenn sie daran zurückdenkt, wie alles angefangen hat. „Als Frau Schmidt vor zehn Jahren kurz nach meiner Einschulung zum ersten Mal zu uns nach Hause kam, konnte ich kein Wort Deutsch. Ich habe nur türkisch gesprochen, mehr nicht und war deshalb sehr schüchtern“, erzählt die 16-Jährige. Seitdem ist viel passiert: Ilknur spricht akzentfrei Deutsch, hat ihren Realschulabschluss in der Tasche und bereitet sich nun auf das Fachabitur vor. Zu verdanken hat sie das vor allem ihr: Gabriele Schmidt (70), eine von 46 „Wohnzimmerlehrern“ der Nina-Dieckmann-Stiftung.

Lesen, rechnen und diskutieren

lknur sagt über sie: „Sie hat mir die Sprache geschenkt und damit die Erfahrung, dass die anderen Kinder in mir nicht mehr die Türkin gesehen haben.“ Seit zehn Jahren kommt die pensionierte Förderschullehrerin zwei Mal in der Woche zu Ilknur und ihren jüngeren Schwestern Irem (12) und Pelin (9). Sie sei eher eine Oma für sie als eine Lehrerin. Sie lernt mit den Mädchen, liest, rechnet, diskutiert, spielt mit ihnen und erklärt den Geschwistern die Welt. Sie macht das, was das Schulsystem allein nicht schafft – und angesichts des immer größer werdenden Lehrermangels auch in Zukunft vielleicht immer seltener wird leisten können: Jedes Kind wird einzeln bei der Hand genommen, jedem wird über die Hürden der deutschen Sprache geholfen. Schmidt erinnert sich an die Anfänge: „Damals ging es zunächst darum, dass Ilknur Deutsch lernt, damit sie am Unterricht teilnehmen konnte. Ohne die Sprache hätte sie keine Chance gehabt.“

Abhängigkeit von sozialer Herkunft

Herausfordernd sei es gewesen, „jemandem, der kein Deutsch spricht, schulfit zu machen“, so die 70-Jährige. „Aber eine große Herausforderung war es ebenso, dass man in Schulen auf Lehrer trifft, die mit einem zusammenarbeiten.“ Leider gab es immer wieder Pädagogen, die dazu nicht bereit waren. Ilknur erinnert sich: „Meine Mathelehrerin wollte damals sogar, dass ich auf die Förderschule komme.“ Schule orientiere sich leider immer noch am Bildungsbürgertum, weiß Schmidt: „Alle anderen fallen hinten runter. Echte Chancengleichheit gibt es in unserem System nicht. Dafür müsste Schule neu gedacht werden.“ Das bestätigt auch die aktuelle Pisa-Studie. Demnach hängt in Deutschland noch immer – und sogar immer stärker – der Bildungserfolg eines Kinds von seiner sozialen Herkunft ab. „Auch fast 20 Jahre nach dem Pisa-Schock schafft es Schule nicht entscheidend, Nachteile abzubauen, die Kinder aus dem Elternhaus mitbringen“, sagt Ilka Hoffmann, Vorstandsmitglied der Lehrergewerkschaft GEW.

Auch die Wege von Ilknur und Irem wären anders verlaufen ohne Gabriele Schmidt. Irems Mutter spricht bis heute kein Wort Deutsch. „Und Papa auch nur einige Brocken. Ich hingegen liebe Deutsch, aber ohne Gabi könnte ich die Sprache nicht sprechen“ sagt Irem.

Siebtklässlerin ein „Sprachtalent“

Schmidt nennt die Siebtklässlerin ein „Sprachtalent“: „Es war mir auch immer ein Anliegen, den Kindern nicht nur leere Worthülsen beizubringen, sondern Wörter und Sprache mit Leben zu füllen. Dafür gehören auch Ausflüge fest zu meinem Konzept.“

Auch Ilknur weiß die Unterstützung zu schätzen: „Natürlich sind wir gelegentlich genervt von Gabi und ihren Sprüchen. ’Ihr müsst euch immer schön melden im Unterricht’ zum Beispiel. Aber wir wissen, dass sie es gut meint. Ohne sie wäre alles anders. Ohne sie hätte ich nicht zu träumen gewagt, einmal zu studieren.“

Doch auch wenn es sinnvoll wäre, noch mehr „Wohnzimmerlehrer“ einzusetzen, ist Gabriele Schmidt eigentlich dagegen. Warum? „Weil man damit dieses absurde Schulsystem nur noch mehr stützt.“

