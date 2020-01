Wohnungswirtschaft kämpft mit hohen Kosten und will trotzdem 8000 neue Wohnungen bauen

Hannover

Rasant steigende Immobilienpreise setzen dem Wohnungsmarkt in Niedersachsen weiter zu. Eine Linderung der Wohnungsnot ist zumindest in den Ballungsräumen so schnell nicht in Sicht, wie der Verband der Wohnungswirtschaft (vdw) am Donnerstag beim Ausblick auf die Marktentwicklung der kommenden Jahre einräumte. Direktorin Susanne Schmitt kündigte bis 2022 den Bau von landesweit 8000 neuen Wohnungen an, forderte angesichts ausufernder Baukosten aber auch eine Senkung bei energetischen und bautechnischen Anforderungen.

„Es herrscht weiterhin großer Druck auf dem Wohnungsmarkt“, sagte Schmitt und warnte insbesondere vor weiter steigenden Baukosten. „Bei Rohbau, Ausbau und Instandhaltungskosten sind die Preise im vergangenen Jahr um mehr als vier Prozent gestiegen, einzelne Gewerke lagen deutlich sogar deutlich darüber.“ Mitgliedsunternehmen des vdw berichteten von Preissteigerungen von 15 Prozent in den vergangenen vier Jahren. So kommen in Hannover aktuell Kaufpreise von 5000 Euro aufwärts pro Quadratmeter zustande. Eine kostendeckende Miete liege dann bei 12 Euro und mehr. Jüngst entbrannte etwa um die hohen Preise in der Wasserstadt eine Wucher-Diskussion.

Kapazitäten im Handwerk erschöpft

„Land und Kommunen müssen alles dafür tun, dass sich die Preisspirale nicht weiterdreht. Bei den Baulandpreise ist das Maß längst voll“, verdeutlichte Schmitt der Ernst der Lage. Zumal die Kapazitäten im Handwerk und der Bauindustrie offenbar erschöpft sind. Es fehle „an allen Ecken und Enden“. Für immer mehr Ausschreibungen würde schon gar kein Angebot eingehen, oder diese lägen so weit über dem Budget, dass zeitaufwendige Planungsänderungen notwendig sind. „Das gilt für Neubauten, aber auch bei Arbeiten im Bestand und führt zu deutlichen Verzögerungen bei der Fertigstellung und Vermietung“, verdeutlicht Schmitt, wie immer längere Bauzeiten zustande kommen.

2500 Wohnungen in Hannover geplant

Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Wohnraum. Allein in Niedersachsens Ballungsräumen müssen laut vdw in den kommenden fünf Jahren 140.000 Wohnungen entstehen, um der Nachfrage gerecht zu werden. Immerhin: Der Wille ist da. Bis 2022 nehmen die im vdw organisierten kommunalen Wohnungsgesellschaften und Genossenschaften 2,5 Milliarden Euro in die Hand, um landesweit 8000 Wohnungen zu bauen, 3200 davon als sozialer Wohnungsbau. Allein in der Region Hannover sind circa 2500 Einheiten (600 Sozialwohnungen) vorgesehen. Bis 2030 sind landesweit insgesamt sogar 40.000 öffentlich geförderte Sozialwohnungen geplant. Für Zurückhaltung sorge bei den Genossenschaften allerdings das Belegrecht der Kommunen, das es diesen erlaubt, die Mieter für diese Wohnungen selbst auszusuchen. Um diesen Hemmschuh zu beseitigen hofft der vdw nun auf Niedersachsens Bauminister Olaf Lies. Schmitt ist zuversichtlich, „dass wir diese Verordnung wegbekommen“.

Kritik an Mieterstromgesetz

Auch in Sachen Klimaschutz appelliert die Wohnungswirtschaft an die Politik. Um den CO2-Ausstoß im Gebäudesektor zu senken, setze man unter anderem auf Mieterstrom. Energie, die die Wohnungsunternehmen an ihren Gebäuden durch Solaranlagen oder Blockheizkraftwerke erzeugen, können sie zur Verwertung direkt an ihre Mieter abgegeben – soweit die Theorie. „Bislang werden sie laut vdw aber steuerlich „gravierend benachteiligt“. Denn: Sobald der Strom an die Mieter verkauft wird, falle Gewerbesteuer an. So sei auch zweieinhalb Jahre nach dem Start des Mieterstromgesetzes, der mögliche Förderrahmen nur zu einem Bruchteil ausgeschöpft. „ Weil solarer Mieterstrom durch unsachgemäße Umlage, abgaben und bürokratische Auflagen belastet wird, können wir unsere Klimaziele nicht erreichen“, kritisiert Schmitt. Die Hoffnungen ruhen nun auf Ministerpräsident Stephan Weil und seine norddeutschen Amtskollegen. Ziel sei es, die Erzeugung und Lieferung von Strom in den Katalog der gesetzlich zugelassenen Tätigkeiten aufzunehmen. Hierfür bedarf es allerdings der Zustimmung durch den Bundesrat.

Von André Pichiri