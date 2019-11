Armutskonferenz schlägt Alarm: 100.000 Wohnungen fehlen

HANNOVER

Eigentlich hatte sich Olaf Lies persönlich angekündigt. Doch als es beim Alternativen Wohngipfel in der hannoverschen Marktkirche losgeht mit der Abschluss-Diskussion „Gutes Wohnen für alle?!“, steht nicht der niedersächsische Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz auf dem Podium, sondern „nur“ sein Staatssekretär Frank Doods. Der Minister, so heißt es, musste kurzfristig nach Berlin.

So beantwortet also Doods die Frage, was gutes Wohnen für ihn bedeute. „Ein Raum für mich, in dem ich mich zuhause fühle, der meins ist und den ich selbst gestalten kann“, sagt er. Deutlich politischer antwortet da Mehrdad Payandeh: „ Wohnraum sollte als Menschenrecht angesehen werden und bezahlbar sein“, fordert Niedersachsens DGB-Chef. „Wohnen darf nicht arm machen.“

Mangelware Wohnraum

Doch das passiert vielfach: Nach Angaben der Landesarmutskonferenz fehlen aktuell mehr als 100.000 bezahlbare Wohnungen, mehr als 40 Prozent der Haushalte in Ballungsräumen wie Hannover, Oldenburg, Braunschweig oder Osnabrück müssten mehr als 30 Prozent ihres Nettoeinkommens allein für die Miete ausgeben. „Es gibt insgesamt zu wenig Wohnungen“, konstatiert Matthias Günther, Vorstand des Pestel-Instituts. 1987 habe es in Niedersachsen 290.000 Sozialwohnungen gegeben – heute seien es noch knapp 75.000. Nur um den Bestand zu halten, müsste man 5000 neue Sozialwohnungen pro Jahr bauen. Die Ankündigung der Landesregierung, bis 2030 rund 40.000 neue Sozialwohnungen zu schaffen, reiche nicht mal aus, um den Status Quo zu erhalten. Bis 2025 würden niedersachsenweit rund 50.000 Wohnungen aus der Sozialbindung fallen, kritisiert DGB-Chef Payandeh. „Der Staat muss nicht nur fördern, sondern auch selbst bauen und sich nicht aus der Verantwortung ziehen“, fordert er die Gründung einer Landesbaugesellschaft.

Genossenschaft unterstützen

Es mangele nicht am Problembewusstsein, waren sich die Diskussionsteilnehmer einig. Allerdings müsste jetzt auch etwas passieren. „Es werden zu wenige Maßnahmen ergriffen“, findet SoVD-Sozialexpertin Meike Janßen. Wichtig seien konkret die Stärkung von Genossenschaften und die Förderung des sozialen Wohnungsbaus. „Dabei dürfen wir nicht Ghettos schaffen“, so Janßen, „Wir brauchen Quartiere, in denen alle wohnen können.“

Jürgen Schneider von der Selbstvertretung wohnungsloser Menschen verweist darauf, dass man bei Bauprojekten auch die Betroffenen – etwa Wohnungslose – mit einbinden solle. „Die wissen am besten, was sie brauchen.“ Auch Erika Heine, selbst wohnungslos, fordert „Teilhabe und Mitbestimmung.“ Nachdem sie ihre Wohnung verloren habe, sei sie „in einer Abwärtsspirale gelandet, aus der man nicht wieder herauskommt“. Schneider beklagt zudem „die Hin- und Herschieberei“ der Zuständigkeit. Die Kommune verweise aufs Land, das Land auf den Bund, der Bund wiederumschiebe die Verantwortung zurück auf die unteren Ebenen. „Damit müssen wir aufhören.“ Staatssekretär Doods antwortet nur ausweichend: Das Land habe ja schon einiges getan, um die Zweckentfremdung von Wohnraum zu verhindern, etwa die Nutzung von Ferienwohnungen eingeschränkt.

Von Inken Hägermann