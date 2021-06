Hannover

Knapp 1400 Menschen, davon mehr als 300 ohne festen Wohnsitz, haben im April an einer städtischen Umfrage zur Wahrnehmung von Wohnungslosigkeit in Hannover teilgenommen. Ziel war es, eine bessere Einschätzung für die Bedürfnisse der Menschen und der Wahrnehmung des Themas in der Gesamtbevölkerung zu erhalten. Sozialdezernentin Sylvia Bruns präsentierte eine Kurzfassung am Montag im Sozialausschuss.

Was hilf gegen Wohnungslosigkeit, welchen konkreten Hilfsangebote wünschen Sie sich? Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie Ehrenamtliche – waren eine Woche lang im Stadtgebiet an 20 Standorten unterwegs, um wohnungslose in der Innenstadt und in Bahnhofsnähe, aber auch an Unterkünften aufzusuchen.

„Das schaffe ich nicht alleine“

Geantwortet haben unter anderem 331 Personen ohne festen Wohnsitz – zum großen Teil um alleinlebende Männer, aber auch Paare oder Familien mit minderjährigen Kindern. Bei der Befragung kam heraus, das fast drei Viertel der wohnungslosen Menschen eine Wohnung sucht. Die am häufigsten genannten Probleme bei der Wohnungssuche waren der Preis („zu teuer“), Schulden- oder Schufa-Einträge oder die Einschätzung „das schaffe ich nicht alleine“. Auch die Antwort „Vermieter wollen mich nicht“ wurde von über einem Drittel als Problem angegeben.

Kein Wunder also, dass jeweils fast zwei Drittel auf die Frage „Brauchen Sie Unterstützung bei der Wohnungssuche?“ mit „ja, jemand, der sucht“ oder „ja, jemand, der begleitet“ antworteten. Auch „sprachliche Hilfen“ zur Unterstützung bei der Wohnungssuche werden benötigt.

Ein Viertel schläft „irgendwo draußen“

Wo halten Wohnungslose sich auf? Rund 27 Prozent der Befragten suchen nachts eine Notunterkunft auf. Jeweils rund ein Viertel gibt an, sich „irgendwo draußen“ aufzuhalten oder in einer „festen Unterkunft für wohnungslose Menschen“. Etwa 15 Prozent gab an, nachts bei „Freunden oder Bekannten“ zu sein oder lehnte eine Antwort ab.

Neben der Suche nach einer eigenen Wohnung wünschen sich 51 Prozent Hilfe in Form von Sozialarbeit, medizinische Versorgung (44 Prozent) Unterkünfte mit Einzelzimmer (42 Prozent) sowie Information und Beratung (32 Prozent). Auch Hunger und Alkoholmissbrauch und psychische Probleme sind kein geringes Thema: Hilfe durch Essensausgaben wünschen sich 32 Prozent, einen Therapieplatz für Sucht- oder psychische Erkrankung immerhin 31 Prozent.

Bezahlbarer Wohnraum ist häufigster konkreter Wunsch

Als konkrete Maßnahme, die die individuelle Situation verbessern würde, wurde am häufigsten der Wunsch nach deutlich mehr bezahlbarem Wohnraum im Stadtgebiet geäußert. Aber auch mehrsprachige Unterstützung und Beratung könne unmittelbar helfen, so viele Befragten.

Vereinzelt gab es zudem Hinweise auf Gewalterfahrungen innerhalb und außerhalb von Unterkünften oder Rassismus Erfahrungen, auch auf dem Mietwohnungsmarkt.

Obdachlosenhilfe in der Nachbarschaft in List, Linden, der Südstadt?

Parallel zu den Wohnungslosen selbst, wurde auch „die andere Seite“ – also Menschen mit festen Wohnsitz befragt, wie und wo sie Wohnungslosigkeit in der Stadt wahrnehmen. Befragt wurden rund 1000 Teilnehmer, vor allem Frauen aus Linden, der Südstadt und der List.

Neben der Frage, wo sie Obdachlose wahrnehmen – das hatte der Umfrage im Vorfeld bereits den Vorwurf der Stigmatisierung eingebracht – wollte die Stadt wissen, ob sie etwas dagegen hätten, wenn in direkter Nachbarschaft ein Obdachlosen-Hilfsangebot eröffnet werden würde. Zwei Drittel fänden es „gut“, „es muss Hilfen geben“, weitere rund 20 Prozent würden sich dort sogar engagieren wollen. Aber es gibt auch Bedenken: Sorgen um „Probleme in der Nachbarschaft“ machen sich zumindest 20 Prozent. Sechs Prozent sprach sich komplett dagegen aus.

Spott: „Zum Glück hat die Verwaltung mal nachgefragt“

Trotz so mancher kritischen Diskussion im Vorfeld, stellte sich Oberbürgermeister Belit Onay hinter die Umfrage: „Dies ermöglicht uns an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtete Angebote zu entwickeln. Die vorgestellten Ergebnisse machen zudem deutlich, dass die neueren Angebote, beispielsweise Housing-First-Projekte, das Modellprojekt Plan B OK und Straßensozialarbeit speziell für Frauen, in die richtige Richtung gehen.“

Aus dem Kreis der Ratsmitglieder gab es jedoch auch Kritik – bis hin zu Spott: „Eine Mehrzahl der obdach- und wohnungslosen Menschen wünscht sich eine Wohnung. Hätten wir das nur früher gewusst. Warum haben diese Menschen uns das nicht mal in den letzten Jahren gesagt?“, so Julian Klippert von der Satirepartei „Die Partei“. „Zum Glück hat die Verwaltung jetzt mal nachgefragt.“

Die Umfrage wird, zusammen mit dem Bürgerpanel, das im Juli zum Thema „Wohnungslosigkeit“ startet, als Gesamtauswertung den Ratsgremien im Herbst vorgelegt. Die Umfrage soll auch ein Baustein der Bürger*innenbeteiligung im Rahmen des Innenstadtdialogs sein.

Von Simon Polreich