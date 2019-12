Heimkehr wendet sich den Mietern zu

Hannover

Der Streit um den Wohnhäuser-Neubau in Waldheim ist vorerst beigelegt. „Alle fünf Klagen der Mieter sind ruhend gestellt“, erklärte Catharina Erps, Sprecherin des Amtsgerichts, am Donnerstag.

Eigentlich hätte am Donnerstag die Klage von Dieter Schmitt (81) entschieden werden müssen. Er hatte gegen die Kündigung seiner Wohnung (98 Quadratmeter, 976 Euro Warmmiete) im Senator-Eggers-Weg 6 geklagt. Die Wohnungsgenossenschaft Heimkehr habe ihm kein Ausweichquartier in Waldheim angeboten. Ein anderer Stadtteil sei ihm in seinem Alter nicht mehr zumutbar. Er wohne seit 46 Jahre in Waldheim, lautete seine Begründung.

55 neue Wohnungen entstehen

Nun sucht der langjährige Mieter mit der Wohnungsgenossenschaft Heimkehr eine außergerichtliche Lösung. Das Unternehmen hatte angeboten, zunächst ein Haus stehen zu lassen. Dort könnten die klagenden Mieter während des Abrisses ihrer Wohnungen vorübergehend einziehen. Später könnten sie dann die neu gebauten Wohnungen beziehen, kündigte Heimkehr-Vorstand Sven Scriba an.

Die Heimkehr eG will in Waldheim sechs Häuser abreißen, und sieben neue bauen (Bauzeit etwa 18 Monate). So sollen 55 neue Wohnungen und 2000 Quadratmeter mehr Wohnfläche geschaffen werden. Die Modernisierung sei im Vergleich zum Neubau zu unwirtschaftlich.

Kündigung ausreichend begründet?

Genau darin liegt das Problem für die Heimkehr. Im ersten Prozess (geführt von Dieter Schmitt) bemängelte Richterin Kathrin Röhr: Es ginge aus den Unterlagen nicht hervor, wie teuer der Neubau sei? Es reiche nicht aus zu sagen, dass die Modernisierung 4,2 Millionen Euro koste und damit teurer sei als ein Neubau. Aus diesem Grund sei fraglich, ob die Kündigung des Mieters ausreichend vorgebracht worden sei.

In den darauffolgenden Prozessen zeigte sich die Heimkehr kompromissbereiter. Heimkehr-Chef Scriba schlug vor, zunächst ein Haus als Ausweichquartier stehen zu lassen.

