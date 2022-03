Wunstorf

In der Nacht zu Sonnabend ist in einer Wohnung in Wunstorf ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde niemand verletzt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs waren die Mieter nicht daheim.

Entdeckt worden war das Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Ludwig-Richter-Straße gegen 1.55 Uhr. Als die Feuerwehr am Gebäude eintraf, schlugen bereits Flammen aus einem Fenster der Wohnung im zweiten Obergeschoss. Nachbarn auf derselben Etage und im Stockwerk über der betroffenen Wohnung wurden evakuiert. Die Einsatzkräfte hatten den Brand zügig unter Kontrolle.

Technischer Defekt als Brandursache?

Wie viel Schaden die Flammen in der Wohnung und am Gebäude anrichteten, ist bislang ebenso unklar wie die Brandursache. Unbestätigten Informationen zufolge könnte das Feuer in der Küche im Bereich eines technischen Geräts ausgebrochen sein.

Von Britta Mahrholz und Florian Hake