Wohnungsbrand in Groß-Buchholz – Leergut wirkt als Brennglas

Am Sonntagnachmittag ist in Groß-Buchholz eine Wohnung im siebten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Osterfelddamm in Brand geraten. Auslöser: Durch leere Flaschen gebündeltes Sonnenlicht. Dabei hat laut Polizeibericht ein 56-jähriger Bewohner des Hauses eine Rauchgasvergiftung erlitten und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer gegen 15.20 Uhr ausgebrochen. Eine Nachbarin bemerkte dies und alarmierte die Rettungskräfte. Die Berufsfeuerwehr Hannover konnte die Flammen löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern.

Brandermittler haben am Montag festgestellt, dass auf dem Balkon abgestelltes Leergut durch den sogenannten Brennglaseffekt (Bündelung von Lichtstrahlen führt zu starker Erhitzung) Pappkartons in einem Zimmer entzündet hatte.

Die brandbetroffene Wohnung ist zurzeit unbewohnbar - der Mieter war zur Ausbruchszeit nicht anwesend. Der Schaden beläuft sich auf circa 75.000 Euro.

