Wohnungsbau: Stadt will weniger Parkplätze vorschreiben

Hannover

Pro Wohnung ein Parkplatz: So waren bisher in Hannover die offiziellen Vorgaben bei Neubauprojekten. Nun will die Stadt neue Wege gehen. Sie hat im Auftrag des Rates eine neue Stellplatzsatzung erarbeitet, die das Bauen günstiger machen und zugleich umweltfreundliche Mobilität fördern soll. Sie könnte schon Anfang 2020 in Kraft treten.

Zwar waren Abweichungen bisher auch schon möglich. Die Stadt hat bereits häufiger 0,7 oder 0,8 Stellplätze pro Wohnung genehmigt. Nun allerdings werden diese Mindestanforderungen deutlich gesenkt. In der Innenstadt und der Oststadt werden künftig nur noch 0,5 Stellplätze pro Wohnung gefordert, in den Gründerzeitvierteln um die Innenstadt herum sind es 0,6 Stellplätze, in den äußeren Stadtteilen 0,8. Angesichts der guten Anbindung mit dem öffentlichen Nahverkehr sei gerade in den zentralen Stadtteilen die Vorgabe von einem Parkplatz pro Wohnung „nicht mehr angemessen“, begründete Stadtbaurat Uwe Bodemann diesen Schritt.

Absenkung bis auf null Parkplätze pro Wohnung möglich

In vielen Fällen können die Mindestanforderungen sogar noch deutlich gesenkt werden. Wer Sozialwohnungen baut, muss ebenfalls maximal 0,5 Stellplätze pro Wohnung vorweisen. Wer der Stadt darin Belegrechte einräumt, kann diesen Wert sogar auf 0,2 pro Wohnung nach unten korrigieren. Laut Bodemann haben die Nutzer von Sozialwohnungen „nur in seltenen Fällen ein eigenes Auto“. Ihr Bau soll durch die Neuregelung ebenfalls attraktiver werden.

Weitere Reduzierungen sind möglich, wenn die Bauherren alternative Konzepte vorweisen können, die den Radverkehr fördern oder möglicherweise sogar ÖPNV-Tickets mit anbieten. Wenn Carsharing eingerichtet wird, können sogar vier Stellplätze durch einen ersetzt werden. Verkehrsplaner Tim Gerstenberger will „nicht ausschließen“, dass sogar null Stellplätze pro Wohnung möglich sind, wenn ein kluges Konzept vorgelegt wird.

Problem mit immer mehr Autos in Hannover

Für die Einteilung in die drei verschiedenen Zonen hat sich die Stadt angeschaut, wie gut die Viertel an den öffentlichen Nahverkehr angebunden sind. Ein Problem: Bisher ging der Trend in Hannover stets zu immer mehr Autos. Von 2009 bis 2019 stieg deren Zahl von rund 219.000 auf knapp 251.000 an – fast 15 Prozent mehr in nur zehn Jahren. Der Parkdruck in den dicht besiedelten Vierteln wie der List oder Südstadt hat sich dadurch erheblich erhöht.

Stadtbaurat Bodemann jedoch sieht in der Stellplatzsatzung „auch eine verkehrspolitische Maßnahme“. Das Interesse an „anderen Arten der Mobilität“ sei gestiegen. Er ist „überzeugt, dass sich das durchsetzen wird“. Ein Beispiel, wie es laufen kann, findet sich in der Südstadt. Dort hätte ein Investor eigentlich einen Stellplatz für jede Wohnung nachweisen müssen, durfte deren Zahl jedoch deutlich reduzieren, weil er direkt am Haus Carsharing-Plätze eingerichtet hat.

Wohnungswirtschaft lobt die neuen Regeln

In der Wohnungswirtschaft stoßen die Pläne der Stadt auf große Zustimmung. Die Absenkung der vorgeschriebenen Stellplätze pro Wohnung sei „eine wichtige Erleichterung bei der Schaffung von neuem und bezahlbarem Wohnraum“, sagt Susanne Schmitt, Direktorin des Verbandes der Wohnungswirtschaft Niedersachsen/ Bremen (vdw). Die Bereitstellung von Stellplätzen sei teuer, vor allem, wenn dafür eine Tiefgarage gebaut werden müsse. Diese seien „ein wesentlicher Faktor bei dem stetigen Anstieg der Baukosten“.

Auch Rainer Beckmann, Vorsitzender des Eigentümervereins Haus & Grundeigentum, begrüßt die neue Stellplatzsatzung in Hannover. „Es scheint mir der richtige Weg zu sein, um die Schaffung von Wohnraum zu fördern“, sagt er. Beckmann sieht zwar die Gefahr, dass sich dadurch die Parkplatznot verschärfen könnte. „Aber wer in der Innenstadt wohnen will, ist wirklich gut dran mit dem ÖPNV“, so der Vorsitzende.

ADAC sieht die Pläne kritisch

Skeptischer sieht der ADAC die neue Satzung. „Die Menschen setzen nach wie vor auf individuelle Mobilität“, sagt Sprecherin Christine Rettig. Aus Sicht des Automobilverbandes wird die Reduzierung der Parkplatzvorgaben „der aktuellen Situation nicht gerecht“.

Die Politik muss der Stellplatzsatzung noch zustimmen. Kommende Woche soll darüber laut Stadtbaurat Bodemann im Bauausschuss entschieden werden. Doch selbst wenn die Fraktionen noch Beratungsbedarf haben sollten, könne diese schon Anfang 2020 in Kraft treten, schätzt er.

Lesen Sie auch:

Von Christian Bohnenkamp