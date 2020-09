Wohnung in Mehrfamilienhaus in Bemerode brennt aus

Hannover

Feuer in einer Einzimmerwohnung in einem Mehrfamilienhaus am Bindingweg in Hannover-Bemerode: Gegen 18 Uhr hatte der 44-jährige Bewohner des Apartments die Flammen bemerkt. Flammen und Rauch hatten den Mann geweckt. Er konnte die Wohnung im sechsten Stock unverletzt verlassen und alarmierte die Feuerwehr.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen Flammen und Rauch aus dem Fenster der Wohnung. Zunächst evakuierte die Feuerwehr die Bewohner der angrenzenden Wohnungen, die ihr Apartment noch nicht verlassen hatten. Während der Löscharbeiten betreuten die Brandbekämpfer 20 Personen vor dem Gebäude. Schon nach kurzer Zeit war das Feuer unter Kontrolle.

Brand im sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses am Bindingweg in Hannover-Bemerode. Quelle: Tunnat

Die Ursache des Feuers konnte am Abend nicht bestimmt werden. Die Ermittlungen dazu übernimmt jetzt die Polizei.

Von Sönke Lill