Wohnung brennt in Vahrenwald – zugeparkte Straßen behindern Retter

Hannover

Mehrere Anrufer alarmierten am Montagabend die Leitstelle der Feuerwehr: Wohnungsbrand in der Werderstraße in Vahrenwald. Die Feuerwehr schickte zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, eine Freiwillige Feuerwehr und den Rettungsdienst los.

Durch einen Hintereingang des Mehrfamilienhauses konnten sich Einsatzkräfte Zutritt zur Brandwohnung verschaffen. In einem ehemaligen Ladenlokal brannte Mobiliar.

Das Feuer war schnell gelöscht, verletzt wurde niemand, da kein Mensch in der Wohnung war.

Straßen von Anwohnern eng zugeparkt

Probleme für die Einsatzkräfte bereitete die Anfahrt. Die engen Straßen an der Einsatzstelle waren von den Anwohnern teilweise eng zugeparkt. Die Großfahrzeuge der Feuerwehr mussten dadurch viel rangieren, um die Einsatzstelle zu erreichen.

Die Schadenshöhe und die Brandursache sind noch unklar.

Von NP