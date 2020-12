Hannover

Gegen 19.15 Uhr alarmierte die Feuerwehr Hannover ihre Einsatzkräfte: Ein Brand an der Jordanstraße in der Südstadt wurde gemeldet. Zunächst bestand der Verdacht, eine Autowerkstatt brenne. Zum Glück bestätigte sich der aber nicht. „Das Feuer war in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen“, sagte Feuerwehrsprecher Gianni Hilliger am Abend.

30 Kräfte der Feuer- und Rettungswache 3 und der Ortsfeuerwehr Wülfel waren im Einsatz. Nach ungefähr einer halben Stunde sei das Feuer gelöscht gewesen, berichtete Hilliger. Niemand wurde verletzt. Die Brandursache ermittelt nun die Polizei, gab ein Sprecher bekannt.

Von vek