Grundsätzlich gilt: Wer seine Wohnung weiter untervermieten will, braucht die Zustimmung seines Vermieters. Wer dies ohne Erlaubnis dennoch tut, muss im schlimmsten Fall sogar mit der Kündigung rechnen. Einfacher ist die Sache also, wenn einem die Wohnung selbst gehört.

Was dann erlaubt ist und was nicht, hängt von den Gesetzen in der jeweiligen Kommune ab. In Hannover gibt es zwar noch kein Zweckentfremdungsverbot. Geht es nach den Wünschen der SPD, dann soll es aber kommen. Möglich ist das, seitdem ein vom niedersächsischen Landtag beschlossenes neues Gesetz im April 2019 in Kraft getreten ist.

In anderen Städten gibt es solche Regeln schon. In Berlin gelten besonders strenge Regeln. Dort muss sich jeder registrieren lassen, der eine Ferienwohnung vermieten will. Außerdem muss er über seine Vermietungen Buch führen und diese einmal jährlich melden. Bei Inseraten auf Airbnb muss eine Registriernummer angegeben werden.

Das 2014 erlassene und 2018 verschärfte Zweckentfremdungsverbot in Berlin hat sich aus Sicht des Berliner Senats bewährt. Im Mai verkündete dieser, dass 9300 Wohnungen, die zuvor leer standen oder als Ferienwohnungen „zweckfremd“ genutzt wurden, wieder dem regulären Mietermarkt zur Verfügung stünden.

In Hamburg ist ein solches Gesetz in diesem Jahr in Kraft getreten. Auch dort ist eine Registriernummer nötig. Wohnungen dürfen bis zu acht Wochen im Jahr legal vermietet werden. Wer sich nicht an die Regeln hält, dem drohen Geldbußen von bis zu 500.000 Euro.

Unabhängig von den lokalen Gesetzen müssen Airbnb-Vermieter auch das Steuerrecht beachten. Auch solche Mieteinkünfte sind grundsätzlich steuerpflichtig. Zumindest dann, wenn die Untermiete höher als die Hauptmiete ist. Auch gewerberechtliche Vorschriften müssen möglicherweise beachtet werden. Allerdings nicht, wenn die Wohnung nur gelegentlich für eine kurze Zeit untervermietet wird.