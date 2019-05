Hannover

In Hannover steigen die Wohnnebenkosten in diesem Jahr. Die Stadt zählt zu den sieben der 16 Landeshauptstädte, in denen die Betriebskostenrechnung höher wird als im vergangenen Jahr, wie die „Welt am Sonntag“ unter Berufung auf eine Auswertung des Bundes der Steuerzahler berichtet. Die höchsten Wohnnebenkosten fallen demnach in diesem Jahr im Westteil Berlins an, die niedrigsten im rheinland-pfälzischen Mainz. In Bremen blieben sie gleich. In drei Städten sinken die Belastungen im Vergleich mit 2018.

Der Bund der Steuerzahler berücksichtigte die staatlich veranlassten Belastungen des Wohnens in den Landeshauptstädten. Neben der Grundsteuer gehören dazu die Gebühren für Trink-, Schmutz- und Regenwasser, für die Abfallbeseitigung und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. In Hannover addieren sich die sechs Positionen für einen Drei-Personen-Haushalt in einem Einfamilienhaus in diesem Jahr auf knapp 1883 Euro, in Bremen auf 2145 Euro.

Grundsteuer muss reformiert werden

Besonders groß ist dem Bericht zufolge die Spanne zwischen der teuersten und günstigsten Hauptstadt bei der Grundsteuer. In Magdeburg zahlen die Bewohner eines 120-Quadratmeter-Einfamilienhauses mit 300 Quadratmeter Grundstücksfläche 296 Euro, in Hamburg 1050 Euro. „Das Kostengefälle verdeutlicht die verfassungswidrigen Verzerrungen im geltenden Grundsteuerrecht“, sagte der Präsident des Steuerzahlerbundes, Reiner Holznagel, der Zeitung.

Die Grundsteuer muss reformiert werden, das Bundesverfassungsgericht hatte wegen veralteter Bemessungsgrundlagen eine Neuregelung bis Ende 2019 verlangt. Aktuell werden noch Grundstückswerte von 1935 in Ostdeutschland und von 1964 in Westdeutschland genutzt. In der Bundesregierung gibt es Streit über die Ausgestaltung der Grundsteuer.

Von RND/lni