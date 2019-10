Wohnbau-Projekt in der Nordstadt: So will „Bumke selber machen“ mehr Bürgerbeteiligung erkämpfen

Hannover

Sie wollen nicht nur mitreden, sondern auch mitbestimmen, wenn auf dem Bumke-Gelände in der Nordstadt ein neues Wohnbau-Projekt entsteht. Um ihrer Forderung kurz vor dem vermeintlichen Abschluss der Bürgerbeteiligung Nachdruck zu verleihen, übergab die Initiative „ Bumke selber machen“ am Freitag eine Petition mit knapp 2500 Unterschriften an Ratsmitglieder und OB-Kandidaten. Ihr Ziel: Eine Verlängerung der Bürgerbeteiligung mit neuen Spielregeln und ohne Investor am Tisch.

„Die Nordstadt, aber auch andere Stadtteile werden für Spekulanten immer attraktiver. Da wird mit Wohnraum Geld verdient, während unsere Mieten explodieren“, brachte Patrick Bredel von „ Bumke selber machen“ den Unmut der Initiative auf den Punkt. Rückblick: Vor rund zwei Jahren kaufte das Theo Gerlach Wohnungsbau-Unternehmen das etwa 8200 Quadratmeter große Areal vom Elektro,- Heizungs- und Sanitärgroßhandel Hermann Albert Bumke. Ziel sei es, darauf eine „vielfältige und urbane Bebauung“ zu entwickeln. Seit März wird im Rahmen eines öffentlichen Dialog- und Planungsprozesses ein städtebauliches Konzept entwickelt. Das Verfahren und die Rollenverteilung zwischen Investor, Stadt und Bürgern sorgte jedoch früh für Zoff. „ Bumke selber machen“ sah in diesem Rahmen keine Möglichkeit, ihre Vision von bezahlbarem, gemeinnützigem Wohnraum zu verwirklichen und stieg Ende Juni aus.

Anwaltsplanung soll mehr Transparenz schaffen

Aufgeben will die Initiative diese Vision aber nicht und fordert weiterhin vehement eine „echte Bürgerbeteiligung“ mit einer sogenannten Anwaltsplanung, die als „Anwalt der Interessen der Menschen vor Ort“ funktioniere. Es gehe vor allem darum, die fachlichen Grundlagen für Nicht-Experten transparenter zu machen, damit ein Dialog auf Augenhöhe möglich sei. „Die meisten haben schließlich nur ein begrenztes Wissen zu Architektur und Planungsrecht“, heißt es in der Petition.

Insbesondere zu diesen Aspekten sollten unabhängige Gutachten oder Beratungsleistungen erstellt werden. „ Bumke selber machen“ sei bereit, bei der Auswahl geeigneter Experten mitzuwirken.

Bestandserhaltung: Inwieweit kann der jetzige Bestand umgenutzt werden, um Kosten zu reduzieren? Hierzu gehöre auch eine Kalkulation der Umwelteffekte und Klimaschutzanforderungen „im Sinne der von uns geforderten nachhaltigen Architektur“, sagt Bredel.

Autofreiheit: Eine Reduzierung der Parkplätze könne die Kosten für den Wohnraum erheblich reduzieren, wenn unter anderem auf Tiefgaragen verzichtet wird. „Gerade an diesem bestens an den ÖPNV angeschlossenen Standort drängt sich ein Beitrag zur gelebten Verkehrswende geradezu auf“, ist die Initiative überzeugt.

Finanzierung/Förderung: Um die Mieten geringer zu halten, könnten für viele Bereiche Förderungen eingeworben werden und so „gemeinwohlorientierte Träger“ unterstützt werden.

Unterstützung von OB-Kandidaten

Einige OB-Kandidaten folgten am Freitag der Einladung zur symbolischen Petitionsübergabe vor dem Neuen Rathaus. Lob und Unterstützung kam von Adam Wolf (Piraten), Jessica Kaußen (Linke), Catharina Gutwerk und Julian Klippert (Die Partei) sowie Iyabo Kaczmarek (parteilos). Robert Nicholls, der die SPD repräsentierte, hob indes die positiven Seiten des laufenden Bürgerbeteiligungsverfahrens hervor, das in diesem Umfang „keine Selbstverständlichkeit“ sei. Zudem verwies er auf die von der SPD angestoßene Zweckentfremdungssatzung, die den Missbrauch von Wohnraum verhindern soll.

Bei allem Engagement rennt der Initiative jedoch die Zeit davon. Die letzte Veranstaltung des öffentlichen Dialogs findet bereits am 26. November statt. Mit der Vorstellung der Ergebnisse wäre der aktive Part der Bürgerbeteiligung an dem Bauprojekt dann quasi beendet. „Daher schlagen wir vor, das Forum für einen Zwischenstand zu nutzen, um dann 2020 einen Abschluss anzustreben“, so Bredel. Unter bestimmten Spielregeln würde sich dann auch die Initiative wieder beteiligen: Dazu gehören eine Anwaltsplanung und eine neue Rollenverteilung – die Federführung soll bei der Stadt und nicht beim Investor liegen. Außerdem will man am 26. November die Ergebnisse eines eigenen Workshops vorstellen. Den Termin als Abschlussveranstaltung durchzuführen, werte man hingegen „als Affront gegenüber den Menschen in der Nordstadt.“

Von André Pichiri