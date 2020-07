Hannover

Wer weiß schon alles über seine eigene Heimatstadt? Bei einer Tour von Hauptbahnhof über Altstadt, Herrenhausen, Zoo und Maschsee kann man viel Interessantes erfahren und neue Perspektiven kennenlernen. In den Sommerferien bietet die Tourist-Information zusätzliche Rundfahrten mit den kultigen Doppeldeckerbussen (bei gutem Wetter mit offenem Verdeck!). Im Fahrzeug herrscht Maskenpflicht, Einstieg ist vorne, Ausstieg ist hinten, verschiedene Sitzreihen sind aufgrund der Hygienevorschriften blockiert. Nach dem Hop-on-Hop-off-System kann man an allen acht Stationen an Bord gehen, Tickets kosten 18, ermäßigt acht Euro. Start am Ernst-August-Platz ist Mittwoch bis Sonntag ab 10.30, 12.30 und 14.30 Uhr, Freitag und Sonnabend zusätzlich ab 16.30 Uhr.

Kostenlose Workshops beim Zirkus

Eine große Zirkusvorstellung wie jedes Jahr beim NP-Rendezvous im Stadtpark darf der Kinderzirkus Salto aus der Südstadt derzeit nicht geben, aber was Kleines gibt es am Sonnabend von 13 bis 17 Uhr vorm Möbelhaus Wallach an der B 3. Zirkusdirektor Tobias Beyer kommt mit einer Open-Air-Manege und zwei Workshop-Leitern, gratis können junge Besucher Kunststücke einfach erlernen. Drei Workshops mit jeweils maximal zehn Kindern werden angeboten, zweimal tritt Zauberer Lenn-Art für alle auf. Eintritt frei.

Anzeige

DJ’s legen in der Leibniz-Lounge auf

Urlaubsgefühle für Daheimgebliebene: In der Leibniz-Lounge ( Wilhelm-Busch-Straße 2) ist „The Sound of Ibiza“ angesagt. Freitag und Sonnabend von 16 bis 24 Uhr und Sonntag bis 22 Uhr legen im Stundentakt namhafte Hannover-DJs auf. Der Eintritt zur Veranstaltung, die ausdrücklich keine Tanzparty ist, ist frei. Es gilt aber ein Mindestverzehrwert von 60 Euro pro Tisch mit bis zu zehn Personen. Reservierung unter www.leibniz-lounge.de

Weitere NP+ Artikel

Musik auf der Insel Wilhelmstein

Die Sitzplätze für das Live-Event sind natürlich reglementiert – für die Ausgabe des „ Hannover Stream Club“ am Sonntag auf Insel Wilhelmstein im Steinhuder Meer gelten strenge Hygiene- und Abstandsregeln. Besucher zahlen 15 Euro für das Event (Anreise mit Linienschiffen oder Auswanderer-Booten nicht inklusive!) mit DJ Air Knee und Saxofonist Laurenzo Mendez. Wer lieber daheim bleibt, kann online dabei sein – das Konzert wird ab 17 Uhr über die Facebook-Seiten des Stream Clubs und Radio Hannover übertragen.

Comedy am Blauen See

Mit einer Comedy-Mixshow versüßt uns das Leibniz-Theater Sonntag ab 18 Uhr am Blauen See in Garbsen die Corona-Zeit. Bei „Kultur on the Beach“ plaudert Michael Eller alias Captain Comedy (Foto) über Kreuzfahrten, Andreas Weber berichtet vom Leben als Single-Dad, Olaf Bossi widmet sich dem Minimalismus. Tickets kosten 25,90, ermäßigt 21,90 Euro plus zwei Euro Parkgebühr und vier Euro Verzehr-Gutschein. www.leibniz-theater.de

Orgelkonzert in der Marktkirche

Diese Orgel hat einen ganz besonderen Klang: Organisten aus Hannover, Deutschland und der ganzen Welt spielen in der Marktkirche (Hans-Lilje-Platz) Werke von der Renaissance bis zur Moderne. Sonnabend ist in der Veranstaltungsreihe ab 18 Uhr Julian Mallek zu Gast, er spielt Stücke von Bach, Liszt, Franck und Froberger. Karten für das Konzert kosten sechs, ermäßigt vier Euro. Infos unter www.marktkirche-hannover.de

Ab ins Wasser

Es wird heiß am Wochenende, die Sonne soll scheinen – was gibt es besseres als im Freibad oder an einem der vielen Badeseen in der Region Hannover zu entspannen?

Von NP