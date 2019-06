Hannover

Die magische Welt von Harry Potter erobert die Realität – und somit auch Hannover. Wem ein Dementor am Küchengarten, Riesenspinnen am Maschsee oder Wichtel in der Limmerstraße begegnen, der befindet sich wahrscheinlich in der Welt der neuen App „Wizards Unite“.

Das Augmented-Reality-Spiel von dem Entwicklerstudio Niantic kann seit dem Wochenende in Deutschland heruntergeladen werden und erfreut sich schon jetzt zunehmender Beliebtheit – auch hier in Hannover. Es ermöglicht Wesen, Personen und magische Gegenstände aus dem Harry-Potter-Universum überall durch die Handykamera und somit vor realen Hintergründen in Hannover zu sehen.

Zur Galerie Ein Dementor am Küchengarten? Hausmeister Filch am Maschsee – und Wichtel an der Limmerstraße? Überall in Hannover tauchen aktuell Wesen aus dem Harry-Potter-Universum auf. Impressionen aus dem neuen Niantic-Spiel „Wizards Unite“.

Darum geht es bei „Wizards Unite“

Die Idee von „Wizards Unite“: Durch ein mysteriöses Desaster tauchen plötzlich überall in der „realen“ Welt magische Gegenstände, Geschöpfe und Personen auf, die von sogenannten Fundwächtern gefangen gehalten werden. Die Geheimnisse der Zauberer-Welt sind bedroht – und die Spieler sollen dabei helfen, die magischen Wesen zu befreien und zurückzuholen.

Der besondere Reiz des Spiels: Die Harry-Potter-Welt wird quasi plötzlich Teil der eigenen Umgebung. Denn wie schon beim Niantic-Vorgänger „ Pokémon Go“ verschmelzen dank Augmented-Reality-Technologie reale und gespielte Realität. Die Stadt, in der man lebt, wird zum Spielfeld. Und die fiktiven Elemente des Spiels werden mit Hilfe der Smartphone-Kamera in das Bild der Umgebung integriert. So kommt es, dass plötzlich ein Todesser die Spieler am Küchengarten zum Kampf herausfordert oder ein Werwolf einem vor der eigenen Tür auflauert.

Ist das der nächste Hype nach „ Pokémon Go“?

Auch viele weitere Spielprinzipien erinnern an „ Pokémon Go“. Der Spieler rennt umher, stößt auf die magischen Wesen und Gegenstände – und kann ihnen dann durch Zauberei helfen. Und auch viele andere Elemente werden Pokémon-Spielern bekannt vorkommen: So erinnern die Gasthäuser an „Pokéstops“, statt Arenen gibt es Schlösser, in denen sich die Zauberer magischen Herausforderungen stellen können.

Zugleich ist das Spiel deutlich komplexer als sein Vorgänger. Das liegt unter anderem an zusätzlichen Elementen, neuen Bewegungen und der besonderen Magie der Harry-Potter-Welt, die überzeugend auf das Spielprinzip übertragen wurde.

Anders als bei „ Pokémon Go“ bietet „Wizards Unite“ glücklicherweise zudem mehr Ziele, als einfach nur alle Wesen zu fangen. Die grundlegenden Spielprinzipien werden durch eine größere Story zusammengehalten. Das Rätsel, um die Fundwächter und das mysteriöse Desaster muss gelöst werden – und vermag damit eventuell länger an die Bildschirme der Smartphones zu fesseln, als es der Vorgänger geschafft hat.

Spieler auch in Hannover unterwegs

In Hannover sind längst die ersten Spieler in der Stadt unterwegs. Wie schon bei „ Pokémon Go“ sind sie allein, zu zweit und manchmal auch in kleinen Gruppen zu sehen und gut dadurch zu erkennen, dass sie mit den eigenen Smartphones suchend die Umgebung scannen.

Bleibt zu hoffen, dass das neue Spiel nicht so problematische Ausmaße annimmt wie sein Vorgänger im Sommer 2016. „ Pokémon Go“ versetzte viele junge Menschen in Hannover in Aufregung. Auch mehrere Unfälle wegen unaufmerksamer Spieler waren die Folge. In Hannover hatte das Spiel aber auch seine guten Seiten. So hatten einige Spieler in Altwarmbüchen besonderes Glück und machten glatt einen Einbrecher ausfindig.

Von RND/ Elisabeth Woldt