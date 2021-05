Wissenschaftler aus Hannover entwickeln das „intelligente Implantat“

Hannover

Die Zahl der gesetzten Implantate in Deutschland hat sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdreifacht: von 380.000 auf 1,3 Millionen im Jahr. Kein Wunder, dass der Wunsch nach medizinischer Perfektion unverändert hoch in diesem Bereich ist.

Die MHH hat nun einen riesigen Forschungsauftrag an Land gezogen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert den neuen Sonderforschungsbereich Transregio TRR 298 zu Implantaten mit rund zwölf Millionen Euro in den nächsten vier Jahren.

Mediziner nehmen sich Sicherheit in der Luftfahrt als Vorbild

Es geht um nichts Geringeres als das „Implantat von morgen“. Aus diesem Grund sind auch Ingenieure und Naturwissenschaftler der Leibniz-Uni mit an Bord. „Erstmals wollen wir sicherheitsrelevante Konzepte aus den Ingenieurwissenschaften, wie sie zum Beispiel in der Luftfahrt zur Erhöhung der Sicherheit zur Anwendung kommen, für die Medizin erforschen“, erläutert MHH-Professorin Meike Stiesch, Direktorin der Klinik für Zahnärztliche Prothetik und Biomechanische Werkstoffkunde. Sie leitet den Forschungsverbund „Sicherheitsintegrierte und infektionsreaktive Implantate“ (SIIRI).

So verbreitet zum Beispiel das Setzen von Zahnimplantaten ist, so birgt es auch Risiken in sich. Als häufigste Komplikation gilt die Periimplantitis. Sie tritt meist erst nach mehreren Jahren auf. Diese Entzündung des Gewebes um das Implantat herum verläuft schnell, oft unbemerkt, ist schwer zu behandeln und führt zum Knochenabbau. Laut Studien ist jedes fünfte Implantat davon betroffen.

Infektionen können lebensgefährlich werden

Auch von Hüft- und Knieimplantaten (rund 440.000 Eingriffe im Jahr) sind Infektionen bekannt. Auch Jahrzehnte nach dem Eingriff. Bei 0,5 bis zwei Prozent der Patienten kommt es zu Entzündungen im Gewebeumfeld solch künstlicher Gelenke. Ursache ist ein Infektherd im Körper – die Erreger werden über das Blutsystem an das Implantat gespült. Die Folgen: Schmerzen und Lockerung der Prothese.

Das Forschungsprojekt von MHH und Leibniz-Uni will nun ein Frühwarnsystem für Implantate entwickeln. Es soll frühzeitig Infektionen anzeigen. Hier geht es nicht um Kosmetik oder Bewegungseinschränkungen. Teilweise sind diese Infektionen, weil sie zu spät bemerkt werden, lebensbedrohlich.

Doch der Ansatz der Wissenschaftler aus Hannover geht noch weiter. „Wir entwickeln intelligente Implantatsysteme, die über zellbasierte, chemische und physikalische sogenannte Closed-Loop-Systeme eigenständig eine frühzeitige Reparatur und damit Ausheilung einleiten können“, erklärt Professorin Stiesch.

Ein Closed-Loop-System ist ein in sich geschlossenes, gesteuertes Regelkreissystem. Bekannt ist dieses Prinzip aus der Diabetologie: Ein Sensor misst den Blutzucker-Wert und eine Pumpe gibt entsprechend der Werte automatisch Blutzucker ab („künstliche Bauchspeicheldrüse“).

Von Thomas Nagel