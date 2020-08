Hannover

Ein Internet-Fußballturnier mit dem Videospiel „ FIFA“, mit 50.000 Zuschauern, ein weiteres solches E-Sport-Ereignis namens „Startup-City Cup“ mit 17.500 Zuschauern – und die regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hannoverimpuls mischt bei beiden Online-Spiele-Events mit. Was steckt dahinter?

„Die Games-Branche hat ein großes Potenzial - ihre Bedeutung ist inzwischen größer als die der Film- und Musikindustrie“, sagt Hannoverimpuls-Chefin Doris Petersen. Anlass für diese Aussage: In Deutschland gibt es laut dem Verband der deutschen Games-Branche (GAME) derzeit mehr als 34 Millionen aktive Video-/Konsolen-/PC-Spieler – weltweit sollen es rund 2,7 Milliarden sein. Im Durchschnitt seien diese in ihren 30-ern und oft erstklassig ausgebildet.

Anzeige

Gaming heißt Zukunft

Die sogenannten E-Sports, überhaupt die Gaming Industrie, werden als einer der Wachstumsmärkte der Zukunft gesehen. Der weltweite Umsatz 2019 betrug im Gaming-Sektor etwa 152 Milliarden US-Dollar – in der Filmbranche waren es 42 Milliarden Dollar, in der Musikindustrie 20 Milliarden. Die Games-Branche wächst derzeit jährlich über neun Prozent. Noch stärker als die Branche an sich wachse die Zahl an Streamern und die Nutzungsdauer der Streaming-Seiten, über die die Spiele „laufen“. Rund die Hälfte des Spieleumsatzes findet im Zusammenhang mit Smartphones und Tablets statt. In Deutschland wurden laut dem Branchenportal Gameswirtschaft vergangenes Jahr 6,2 Milliarden Euro mit Gaming umgesetzt, die Musikbranche kam auf 1,6 Milliarden Euro.

Weitere NP+ Artikel

Setzt auf Gaming: Doris Petersen, Chefin von Hannoverimpuls. Quelle: Franson

Aus Sicht von Hannoverimpuls keine Trends „die wieder verschwinden werden. Hier wachsen riesige Märkte und wir platzieren Hannover früh im Thema“. Und so macht sich Petersen Gedanken, „wie wir in die Szene, in die Branche reinkommen, wie wir das entwickeln, wie wir solche Unternehmen hier ansiedeln und fördern können“.

Events in Hallen

Es wird erwartet, dass es immer mehr E-Sports-Veranstaltungen gibt, die nicht online stattfinden sondern etwa in Hallen, wo sich die Teilnehmer zum Wettbewerb treffen. Da Hannover ein Messe- und Kongressstandort sei, habe man hier „alle Möglichkeiten, Großveranstaltungen in diesem Bereich umzusetzen“. Das Wachstum wirke sich auch auf die Zulieferbranchen aus, etwa die der Informationstechnik, auf Animations und Filmspezialisten, Werbeagenturen oder Zubehöranbieter (Spiel-Controller, Stühle).

Die passende Zielgruppe

Die Experten der Wirtschaftsfördergesellschaft Hannoverimpuls bemerken „ein zunehmendes Interesse am Thema in der Region“ – dafür stünden neben den Besucherzahlen der Fußball-Events etwa die Gründung von E-Sports-Sparten bei hiesigen Sportvereinen und „die Tatsache, dass der Hochschulsport der Leibniz Universität förmlich überrannt wird, seitdem man dort E-Sports-Kurse belegen kann“. Die E-Sportler seien genau die Zielgruppe, die Hannoverimpuls mit seiner Gründungsunterstützung erreichen wolle, denn: „Der Zugang zur digitalaffinen, sehr gut ausgebildeten, jungen Menschen wird auf diesem Wege erheblich erleichtert. Der Beruf des E-Sportlers oder Streamers rückt für immer mehr Jugendliche in den zukünftigen Fokus – und somit auch ein Gründungsinteresse“, erklärt Kommunikationschefin Katharina Nörthemann.

Erste Erfolge

Und da es eine der Aufgaben von Hannoverimpuls sei, „Zukunftsthemen aufzugreifen und zu prüfen, welche Chancen für den Standort Hannover darin liegen“, befasse man sich mit dem Thema und investiere Zeit und Geld in entsprechende Projekte, um die „großen Wachstumschancen auszuloten“. Da seien Flexibilität und Agilität gefordert und das habe man schon erfolgreich etwa beim Thema Virtual Reality praktiziert: da kamen zu einem ersten Treffen vor einigen Jahren gut 20 Interessierte – inzwischen habe man hier mit Partnern eine Community aufgebaut, die über 1300 Mitglieder stark sei.

Gelingt es, hier solche Unternehmen anzusiedeln, dann, so erwarten es die Wirtschaftsexperten, ist davon auszugehen, dass auch viele neue Jobs entstehen, denn: Die Anfangs sehr kleinen Einheiten, die meist aus Solo-Selbständigen bestehen, benötigen mit steigender Nachfrage Angestellte. Neben Jobs für klassische Berufe werden neue Entstehen, etwa solche für E-Sports-Manager. Auch werde die Nachfrage nach digitalen Produkten ( Software, Bandbreite, Serverinfrastruktur) durch E-Sports weiter steigen „und dies sich direkt auf die Umsätze der ansässigen IT-Unternehmen und somit auch auf ihren Personalbedarf auswirken“.

Mit der Gamescon findet immerhin regelmäßig in Köln „das weltgrößte Event rund um Computer- und Videospiele“ und Europas größte Präsentationsplattform für die Unternehmen der Games-Branche statt –in diesem Jahr vom 25. bis 29 August wegen der Corona-Pandemie allerings „nur“ online und virtuell.

Gefördert von Hannoverimpuls: Der im „Capitol“ stattfindende E-Game-Wettbewerb namens „Pixelpokal“. Quelle: Kuter

Erste Akteure

Die hannoverschen Wirtschaftsförderer haben auch schon einige konkrete Projekte gefördert:

Gamebuddy – Vom Venture-Villa-Zögling („Alumni“) zum Startup-Impuls Gewinner. Vernetzen mittlerweile über 500.000 Spieler in ihrer Community.

Hastily Assembled – Entwickeln das Virtual Reality (VR) Spiel „ Tracy Laser“, sind seit Ende 2019 Mieter im sogenannten VR-Lab.

Area1 – VR Spieleentwickler. Ebenfalls im VR-Lab.

Pixelpokal – Videospiel-Event in Hannover, regelmäßig mehrere Hundert Teilnehmer. Wird seit vier Jahren unterstützt.

Garlic Games - Spezialisiert auf die Entwicklung mobiler Unterhaltungsangebote mit Augmented Reality, Virtual Reality und Mixed Reality Elementen, voraussichtlich ab Herbst 2020 im VR-Lab.

QuizCo - App mit spielerischen Elementen zur betrieblichen Aus- und Weiterbildung. Venture-Villa-Alumi

BitPioneers - Entwicklungsstudio aus Hannover, das sich auf Software-Projekte spezialisiert hat und sowohl Apps als auch Games umsetzt.

Jersey Boys – E-Sports-Merchandise-Shop, begleitet durch die Gründungsberatung von Hannoverimpuls.

Darüber hinaus gibt es gemeinsame Aktivitäten mit der Nordmedia – etwa einen gemeinsamen Stand auf der Gamescom, wo wir Startups und Projekte aus Hannover präsentiert haben, sowie den „FIREABEND“ (Kontaktnetz-Format)

Von Ralph Hübner