Krisenmodus hat Hannoverimpuls digital beschleunigt

Noch keine drei Monate „im Amt“ und schon im Krisenmodus: Das erlebte Doris Petersen, seit Januar Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hannoverimpuls. Doch Sie kann der Sache Positives abgewinnen: „Corona war ein echter digitaler Beschleuniger für uns“, sagt sie und ist sicher: Von dem, was sich in den Abläufen bei Hannoverimpuls geändert habe, um die Krisenzeit zu bewältigen, habe „Mut, Flexibilität und Geschwindigkeit“ erfordert, sagt die Managerin.

„Das hat uns an vielen Stellen gut getan, ich hoffe, dass wir das beibehalten!“, sagt Petersen. Wenn man etwa an arbeiten im Homeoffice denke und anderes, „was vorher nicht möglich war“. Es sei dem Team Hannoverimpuls auch „gelungen, unsere bisherigen analogen Formate und Angebote sehr schnell zu digitalisieren“. So fand etwa der bewährte jährliche „Beratungstag“ online statt, mit kostenlosen Webinaren rund um die Themen Steuern, Finanzen, Versicherungen – immerhin 165 Teilnehmer seien es gewesen, etwa 100 hatte man erwartet. Und das Intensiv-Coaching-Programm „Gründen kompakt“ sei binnen „kürzester Zeit“ vom Präsenz-Format auf digital umgestellt worden. Auch die Preisverleihung des Wettbewerbs Startup-Impuls am 7. Juli wird digital stattfinden – die üblicherweise etwa 300 Gäste könne man derzeit nicht coronagerecht in einem Raum versammeln.

Hoher Beratungsbedarf

Die schnell eingerichtete „Corona-Hotline“ sei sehr gefragt gewesen: rund 850 Unternehmen suchten um Rat, es habe mehr als 3300 Beratungsgespräche gegeben. „Das Alltagsgeschäft ist aber nicht stehengeblieben, während wir uns mit den Wirkungen der Krise beschäftigt haben“, erklärt die Geschäftsführerin. Das Thema Internationalisierung allerdings fußt(e) auf Kontaktpflege und Konferenzen über das Internet – Messen, Events, Delegationsreisen wurden ja alle abgesagt.

Petersen ist froh, dass der Aufsichtsrat ihr neues Konzept für die „Venture Villa“ genehmigt hat und die „Startup-Schmiede“ mit rund 200.000 Euro pro Jahr bis Ende 2022 finanziert ist (NP berichtete). Immerhin sei das Modell erfolgreich, habe schon acht Millionen Euro Kapital und Fördergeld für Unternehmensgründungsideen nach Hannover geholt. Sogar während der Corona-Krise sei es vier Start-Ups gelungen, Kapital einzuwerben. Die Venture Villa stand Ende 2019 auf der Kippe, da es Unstimmigkeiten mit der Fördermittelverwendung gegeben hatte.

Alleinige Chefin

Die Gesellschafter trauen Petersen offenbar auch zu, die Wirtschaftsförderungsprojekte von Stadt und Region gut im Griff zu halten: Seit 1. Juni ist sie alleinige Geschäftsführerin, die beiden bisherigen Co-Geschäftsführer von Stadt (Kämmerer Axel von der Ohe) und Region (Wirtschaftsdezernent Ulf-Birger Franz) wurden abgezogen.

Projekte

Ein neues Projekt hat Petersen auch initiiert: Förderung für Geschäftsideen von Frauen im Bereich Gesundheit, genannt Female Health Incubator, Dafür stehen 280.000 Euro bereit. Auch das bewährte Projekt „Gründerinnen Consult“ sei bis Ende 2022 finanziert. Geplant sei auch ein Erweiterungsbau des Gebäudes, in dem Hannoverimpuls untergebracht ist ( Vahrenwalder Straße, neben Continental) – Details dazu soll es demnächst geben.

Doris Petersens Motto lautet: „In Zeiten, in denen die Wirtschaft quasi stillsteht, muss Wirtschaftsförderung mit Volldampf liefern, um Impulse für die nötige Flexibilität, Kreativität und den Innovationsgeist von Unternehmen zu geben.“

