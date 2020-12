Wirtschafts-Ranking: Das sind die größten Unternehmen Niedersachsens

Hannover

Das Geschäftsjahr 2019 hat Niedersachsens 100 größten Unternehmen eine Umsatzsteigerung von rund 4 Prozent auf zusammen 451 Milliarden Euro beschert. Obwohl bereits das Jahr vor dem Ausbruch der Coronakrise aus konjunktureller Sicht eher durchwachsen ausfiel, haben sie sich somit doch „erstaunlich robust“ geschlagen, erklärte Christian Lips, Chefvolkswirt der Nord/LB, am Donnerstag bei der Präsentation der Analyse der Großunternehmen des Landes. Auch der Ausblick auf die Zeit nach dem Lockdown gebe Anlass für Optimismus. Lips sieht „Licht am Ende des Tunnels“.

So meldeten Industriebetriebe mittlerweile wieder stabilere Produktionsabläufe – ein „entscheidender Unterschied“ zum Frühjahr und Sommer wie Lips betonte. Für 2020 rechnet die Landesbank mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung in ganz Deutschland um 5,2 Prozent. 2021 könnte dann wieder ein Plus von 3,2 Prozent gelingen. Auch in Niedersachsen dürfte es bergauf gehen. Insgesamt werde es aber wohl noch „deutliche Effekte“ der Corona-Krise geben.

Online-Handel und Digitalisierung legen der Corona-Krise zu

Nord/LB-Chef Thomas Bürkle erklärte, man müsse „auf Sicht fahren.“ Branchen mit starken sozialen Kontakten wie Gastronomie, Tourismus, Luftverkehr, Messen und Veranstaltungsgewerbe blieben hart getroffen. Auch in der für Niedersachsen so wichtigen Auto- und Zulieferindustrie habe Corona „tiefe Einschnitte“ gebracht. Dagegen hätten Online-Handel und Digitalisierung einen Schub bekommen.

Die Liste der bedeutendsten Konzerne zwischen Harz und Heide führt mit großem Abstand weiterhin Volkswagen an. Mit einer Wertschöpfung von mehr als 56 Milliarden Euro erwirtschaftete der Autobauer mit Sitz in Wolfsburg 2019 rund 60 Prozent der Gesamtleistung der 50 landesweit wirtschaftsstärksten Unternehmen. Auf dem zweiten Platz folgt mit 12,2 Milliarden Euro der Continental-Konzern, allerdings steht hier ein Minus von 3,8 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr zu Buche. Nach oben ging es hingegen für Talanx. Mit einer um mehr als 15 Prozent gesteigerten Wertschöpfung (insgesamt 3,2 Milliarden Euro) sicherte sich der hannoversche Versicherer den dritten Rang und verdrängte somit den weltweit größten Touristikkonzern TUI (2,8 Milliarden) auf Platz vier. Auf Position fünf hielt sich der Stahlriese Salzgitter AG (1,6 Milliarden).

Rossmann klettert im Ranking nach oben

Der Drogeriekonzern Rossmann stieg mit einem neuen Bestwert (1,1 Milliarden) auf Rang sechs auf und verdrängte den Duft- und Aromahersteller Symrise aus Holzminden auf den siebten Platz. Die Top Ten komplett machen der Oldenburger Energieversorger EWE AG, die TÜV-Nord-Gruppe sowie der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius aus Göttingen.

Im Ranking 100 umsatzstärksten Firmen führt ebenfalls VW (253 Milliarden Euro) vor Continental (44,4 Milliarden), TUI (19,8 Milliarden), Salzgitter AG (8,5 Milliarden) und der Agravis Raiffeisen AG (6,6 Milliarden). Auch in dieser Kategorie machte Rossmann (6,4 Milliarden) von Platz acht auf sechs den größten Sprung.

Von André Pichiri