Das Ende der Krise bei der Deutschen R+S Dienstleistungen scheint nahe: Die seit mehr als einem Jahr im Insolvenzverfahren stehenden Gesellschaften der Unternehmensgruppe aus Hannover werden von der Thelen-Gruppe aus Essen übernommen. Damit haben die etwa 2500 dort Beschäftigten (laut Insolvenzverwalter gut 850 davon unmittelbar in Hannover, ohne Kurzzeitkräfte) wohl wieder eine bessere Zukunftsperspektive. Allerdings verliert auch ein Viertel der Mitarbeiter der Unternehmensverwaltung in der Zentrale neben dem Messegelände seinen Job. Nicht betroffen sind die R+S-Firmen, die Dienstleistungen für Krankenhäuser anbieten und etwa 440 Beschäftigte haben.

Die 1988 gegründete Thelen-Gruppe ist ein Familienunternehmen im Ruhrgebiet, das als Projektentwickler und Immobilieneigner agiert, zu dem 46 Tochtergesellschaften gehören. Durch die Übernahme der insolventen operativen R+S-Gesellschaften soll die Sparte Gebäudedienstleistungen auf „perspektivisch 4.500 Mitarbeiter und circa 95 Millionen Euro Umsatzvolumen“ wachsen.

„Zukunft gesichert“

Der im April 2019 vom Amtsgericht als Insolvenzverwalter bestellte Justus von Buchwaldt von der „Restrukturierungskanzlei BBL“ erklärt: „Wir konnten das Unternehmen in den vergangenen 16 Monaten erfolgreich stabilisieren und auch wohlbehalten durch die Corona-Krise manövrieren. Dank des neuen Eigentümers ist die Zukunft der R+S-Gruppe nun auch längerfristig gesichert. Damit könne das Insolvenzverfahren für die Gesellschaften in Hannover, Leipzig und Nürnberg „zeitnah aufgehoben werden“. Die 70-Prozent-Tochter der R+S in Köln mit etwa 900 Beschäftigten unterliegt einem anderen Insolvenzverfahren.

Wolfgang Thelen, geschäftsführender Gesellschafter, lässt mitteilen: „Die Übernahme der Deutschen R+S Dienstleistungen ist für uns ein wichtiger Schritt auf dem Weg, ein nationaler bedeutsamer Player zu werden.“

Versprechen gebrochen

Der Neuen Presse liegt ein Brief des Insolvenzverwalters und des damaligen Geschäftsführers „An alle Mitarbeiter" der R+S-Gruppe vom 8. September vor, worin steht: Alle Arbeitsverträge bleiben bestehen, nichts ändert sich, wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Doch inzwischen hätten gut 30 Mitarbeiter der Verwaltung die Kündigung erhalten, berichtet ein Betroffener der NP.

Der Insolvenzverwalter lässt mitteilen, er bedauere das, zum Zeitpunkt des Schreibens sei er davon ausgegangen, dass die Thelen-Gruppe „letztlich auch die Verwaltungsgesellschaft übernehmen würde“. Angesichts der Größe der R+S-Gruppe seien dort nur wenige Mitarbeiter beschäftigt (etwa 40) und hätten diese „einen guten Job gemacht“. Seine Erwartung habe sich „jedoch nicht bewahrheitet“ und es liege „in der Natur der Sache, dass man einem Käufer nicht jede Bedingung diktieren kann“. Man sei „froh, dass in so schwierigen Zeiten die Arbeitsplätze von rund 2500 operativ tätigen Mitarbeitern gesichert werden konnten“. Die Obergesellschaft (Holding) mit der Verwaltung soll abgewickelt werden.

Geschäft erholt

Nach Umsatzeinbrüchen durch den Corona-Lockdown im Frühjahr und daraus folgender Kurzarbeit hat sich das Geschäft laut dem Insolvenzverwalter seit Ende Mai „deutlich erholt, nur noch die für die Hannover Messe tätigen Mitarbeiter befinden sich weiterhin in Kurzarbeit“. Zusammen mit den bisherigen R+S-Geschäftsführern Anna-Maria Fux (auch Gesellschafterin) und Thorsten Eck (hat das Unternehmen jetzt verlassen) haben die BBL-Anwälte den Betrieb des Unternehmens in den vergangenen 16 Monaten geführt und dabei „auch eine Reihe neuer Großkunden gefunden“.

Insolvenzgrund Streit

Die R+S geriet nicht wegen schlechter Geschäfte in die Insolvenz: Der eingesetzte Insolvenzverwalter attestierte der Unternehmensgruppe von Anfang an ein „funktionierendes Geschäftsmodell“, es habe „langfristige Dienstleistungsverträge“, könne daher wohl erfolgreich saniert werden. Die Zahlungsunfähigkeit sei eingetreten, weil Banken die Kreditlinien nicht verlängert haben. Genaueres wurde nicht erklärt. Aus Unternehmenskreisen aber ist zu hören: Es gab Ärger innerhalb der Gesellschafter des Familienunternehmens, der in die Krise führte.

Mehr als 100 Jahre alt

Die 1912 gegründete R+S ( Reinigung und Service) bietet deutschlandweit „umfassende Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf Reinigungsdienste, dazu Services wie Sicherheitsdienste oder technisches Facility Management (Haus-/Gebäudetechnik) und verzeichnete 2018 insgesamt einen Jahresumsatz von gut 70 Millionen Euro, beschäftigte gut 3800 Menschen.

Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt, dass der von der Gläubigerversammlung vergangenen Mittwoch gebilligte Verkauf nicht mehr angegriffen wird – die Frist dafür läuft bis einschließlich 18. November.

