Enercity steigt bei Start-up Epilot ein

Hannover

Der hannoversche Energieversorger Enercity treibt die Digitalisierung seines Geschäfts voran: Jetzt haben die Stadtwerke sich mit 25,1 Prozent an dem jungen Unternehmen „ Epilot“ aus Köln beteiligt.

Ziel sei es, teilen die beiden Firmen mit, „den Ein- und Verkauf von Produkten und Dienstleistungen im Internet, für Energieversorger weiterzuentwickeln und Endkunden zu ermöglichen, mit wenigen Mausklicks individuell auf sie abgestimmte Produkte und Dienstleistungen in Echtzeit auszuwählen und zu buchen“.

Sprich: Wer auf die Internetseite eines Energieanbieters kommt, soll dort nicht nur Strom oder Gas für sich ordern können, sondern etwa auch Fotovoltaikanlagen, Ladestationen für E-Mobile, Batteriespeicher oder andere Produkte und Dienste, die dazu passen – auch Internettarife. Zudem biete Epilot auch das Werkzeug, um den Online-Handel der Energieunternehmen intern „von der Anfrage bis zur Rechnungsstellung“ besser abwickeln zu können, helfe so, die Effizienz zu steigern.

Einfach wie ein Schuhkauf

Epilot nennt als sein Motiv: „Unsere Vision ist es, Energieprodukte so einfach wie möglich online zu (ver-)kaufen, ähnlich wie das Shoppen und Verkaufen von Schuhen.“ Ziel sei es, „alle Marktteilnehmer der Energiewelt zusammen zu führen – von Energieversorgern über Handwerker und Hersteller bis hin zu den Endkunden“.

Aktuell ist Enercity selbst noch nicht soweit, hat das Epilot-System noch nicht in sein Handelsangebot integriert. Das soll laut Sprecher Dirk Haushalter „in den nächsten Wochen und Monaten zügig auf- und ausgebaut“ werden. Als Referenzkunden weist das 2017 gegründete Unternehmen auf seiner Internetseite mehrere Energieversorger aus, darunter die Stadtwerke Karlsruhe, Mainova ( Frankfurt am Main), Harz Energie (Osterode) Sowie der Energieriese Thüga, an dem mehr als 100 Stadtwerke beteiligt sind.

Die Höhe der Beteiligung soll laut Haushalter ein Signal sein, „dass wir Epilot genügend Luft zum Atmen lassen und ihnen nicht die Unabhängigkeit nehmen wollen – die sollen weiter den Charakter eines Start-ups behalten und so agieren können“.

Chefin sieht Potenzial

Enercity-Chefin: Susanna Zapreva Quelle: Foto: Heusel

Enercity-Chefin Susanna Zapreva sieht den „Vorteil von Epilot im eCommerce-Ansatz. Dieser bietet enormes Potenzial, von dem wir fest überzeugt sind. Durch den Einstieg bei einem so erfolgreichen jungen Unternehmen wie Epilot machen wir einen weiteren wichtigen Strategieschritt, um ein markttaugliches Ökosystem für die Energiewirtschaft aufzubauen.“

Von Ralph Hübner