Wirtin (64) aus Hannover gesteht Steuer- und Sozialbetrug

„Unglaublich“, sagt Andrea R. (64) voller Entrüstung. Sie meint, dass es eigentlich nicht angehen könne, von der NP fotografiert zu werden. Unglaublich ist eher, was der Frau zur Last gelegt wird. Zehn Fälle der Steuerhinterziehung, 78 Fälle das Vorenthalten von Arbeitsentgelt und acht Taten des Sozialbetrugs. Äußerst ungewöhnlich ist zudem noch, dass ihre beiden Töchter Christina (34) und Katharina (31) neben ihrer Mutter auf der Anklagebank im Hildesheimer Landgericht sitzen.

Der Staatsanwalt braucht 40 Minuten, um die drei Anklagen vorzulesen. Andrea R. wird vorgeworfen, von 2013 bis 2016 Hartz-IV kassiert zu haben. Dabei hatte sie zwei Bistros im Südwesten Hannovers und Gehrden. So habe sie 75.583,75 Euro zu Unrecht bezogen, heißt es in der Anklage.

Angeklagte Frauen legen Geständnisse ab

Zwischen 2012 und 2017 soll sie zudem noch 181.000 Euro an Steuern hinterzogen haben. Mehr als 61.000 Euro habe sie nicht für Beschäftigte an die Sozialversicherung abgeführt. Ihre Tochter Christina fungierte als Geschäftsführerin der beiden Bistros. Sie habe 101.000 Euro an Steuern hinterzogen, und keine Abgaben für Mitarbeiter an die Sozialversicherung geleistet. Die jüngste Tochter steht wegen Beihilfe zum Betrug vor Gericht. Sie stellte ihr Konto zur Verfügung. Darauf seien die Einnahmen aus den Gaststätten unbemerkt vom Jobcenter eingezahlt worden.

Die drei Frauen räumten im „Grundsätzlichen“ die Taten ein. Aus ihrer Sicht sitzt der wahre Schuldige aber nicht auf der Anklagebank. Der Ehemann und Vater. Er verstarb am 1. Oktober 2018. „Der Betrieb war Papas Sache“, sagt Christina R. Ihr Vater sei schon lange Alkoholiker gewesen. Habe sich immer wieder Geld aus der Kasse genommen. Und sei dann oft mehrere Tage in Spielotheken oder Bordellen versumpft.

Vater wurde schnell aggressiv

Während die Anwälte die Einlassungen der Angeklagten verlesen, habe die Frauen immer wieder mit Tränen zu kämpfen. „Die Familie hatte trotz bescheidenen Lebenswandels kein Geld zum Überleben“, sagt Andrea R. Die Entscheidungen ihres Mannes seien nie infrage gestellt worden. Wenn sie das Geld aus der Bistro-Kasse versteckten, sei er schnell aggressiv geworden. Rücklagen habe die Familie nicht.

Zweifel haben die drei Frauen an den hohen Einnahmen aus den Bistros. „Die sind in dieser Höhe nicht zutreffend“, sagt der Anwalt von Andrea R. Ihre Tochter rechnete für 2019 nach. Da hätten die beiden Bistros einen Umsatz von 412.000 Euro gemacht. Am Ende habe ein Gewinn von knapp 15.000 Euro gestanden. Wie das Finanzamt in wenigen Jahren auf 281.000 Euro hinterzogene Steuern käme, sei ihr ein Rätsel.

Täterinnen oder schwache Frauen, die sich gegen das trunksüchtige Oberhaupt der Familie nicht durchsetzen konnten? In diesem Spannungsfeld bewegt sich die Verhandlung. Dabei hätte es Andrea R. es besser wissen müssen. Sie hatte als junge Frau eine Ausbildung beim Finanzamt gemacht.

Von Thomas Nagel