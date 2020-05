Zwischen wirren Theorien und ernsten Sorgen: Wer sind die Corona-Kritiker?

Hannover

Die Kritik an den Corona-Maßnahmen der Politik wächst – nun auch sichtbar. Am vergangenen Samstag versammelten sich 500 Menschen am Maschsee-Nordufer, um gegen die Einschränkungen und die Maskenpflicht zu demonstrieren. Die Teilnehmer hielten teils bewusst Abstände nicht ein und mussten mehrfach von der Polizei ermahnt werden, ihren Mund und Nase zu bedecken.

Doch wer sind diese Corona-Kritiker? Aus der Reaktion auf die Beschränkungen im Zuge der Virus-Pandemie haben sich mehrere Gruppen gebildet. Einige wehren sich gegen eine angeblich drohende Impfpflicht und haben einen ausgeprägten Hang zu Verschwörungstheorien, andere sind den politischen Extremen zuzuordnen – und schließlich sammeln sich unter ihnen auch Menschen, die einfach nur manche Einschränkungen für unverhältnismäßig erachten.

Wirrer Vergleich mit der Nazi-Diktatur

Die Samstags-Demonstrationen am Maschsee werden von der Gruppe „Wir wachen auf“ organisiert. Sie sind der Ansicht, dass das Virus „benutzt“ wird, um einen „Überwachungsstaat“ zu errichten und die Menschen in eine „High-Tech-Diktatur“ zu führen. Corona sei lediglich ein „Vorwand“, um die Freiheiten der Bürger weiterhin massiv einzuschränken. Auf einem Plakat am Samstag war das Wort „Plandemie“ zu sehen. Obwohl die Politik bereits wieder einige Lockerungen beschlossen hat, wird von den Wortführern weiterhin erzählt, die Maßnahmen würden strenger.

Plandemie? Am Samstag demonstrierten erneut Hunderte am Maschsee gegen die Corona-Beschränkungen. Quelle: Heidrich

Absurd sind vor allem die verwirrten Vergleiche mit der Nazi-Diktatur. In einem Video von „Wir wachen auf“ ist das Holocaust-Mahnmal in Berlin zu sehen. „Wir sind an einem Punkt wie 1933“, sagte einer der Redner am Samstag. „Wenn die Regeln schlimmer werden, wird es dann sein wie zuletzt zwischen 1933 und 1945?“, fragte die Heilpraktikerin Carola Javid-Kistel aus Duderstadt. Sie ist einer der Haupt-Initiatorinnen und entschiedene Impfgegnerin. Sie geht davon aus, dass eine von langer Hand geplante Zwangsimpfung folge, die auch genutzt werden solle, die Bürger mit einem Chip zu versehen.

Einige der Teilnehmer teilen auf ihren Internetseiten weitere Verschwörungstheorien. Sie sind zum Beispiel der Überzeugung, dass die Bundesrepublik in Wirklichkeit nur eine Firma ist.

Homburg : Maßnahmen der Regierung „vollkommen überzogen“

Unter den Demonstrierenden war auch wieder Stefan Homburg. Er ist Professor für Öffentliche Finanzen an der Leibniz-Universität und hatte als einer der ersten für seine Kritik an den Corona-Maßnahmen große Aufmerksamkeit erlangt. Zum Leidwesen der Uni, die sich von seinen Äußerungen distanziert.

Homburg ist am Samstag anders als noch in der Vorwoche nicht als Redner aufgetreten, gab dem NDR aber ein Interview, das von einem Demo-Teilnehmer aufgezeichnet worden ist. Homburg befürchtet, durch Reden zu Unrecht in die Nähe von Verschwörungstheoretikern und Extremen gerückt zu werden. Öffentlich aufzutreten, sei zu „gefährlich“ es habe verschiedene „Rufmord“-Aktionen gegen ihn gegeben. Er werde mit „Amtsverlust“ bedroht. „Es braucht nur ein durchgeknallter Extremer hinter mir zu stehen und ich bin erledigt“, sagte Homburg dem NDR.

Demonstranten fürchten eine Corona-Diktatur. Quelle: Heidrich

Er hält die Maßnahmen der Regierung weiter „für vollkommen überzogen“. Obwohl die Infektionszahlen sinken, „schikaniere“ die Politik die Bürger weiter. Wegen der Maskenpflicht könnten Ältere, die dadurch nur schwer atmen, nicht an Demonstrationen teilnehmen. Sollten Bundesregierung und Landesregierung nicht einlenken, drohten „bürgerkriegsartige Situationen“. „Die Leute werden immer wütender. Sie sehen, dass die ganze Panikmache unbegründet war“, so Homburg. Die Bedeckungspflicht für Mund und Nase seien „Sklavenmasken“, mit denen die Bevölkerung „psychisch niedrig gehalten“ werden solle.

Widerstand2020 will für Freiheit einstehen

Auf der Demonstration wurde auch Werbung für die Bewegung Widerstand2020 gemacht. Die in der Gründung befindlichen „Mitmach-Partei“, wie sie sich selbst nennt, hat sich im Zuge der Corona-Beschränkungen gebildet. Sie wird derzeit von Bodo Schiffmann, einem Sinsheimer Arzt für Schwindelambulanz, dem Rechtsanwalt Ralf Ludwig und Victoria Hamm geführt.

Hamm lebt in Lehrte und gründete vor zehn Jahren das Unternehmen „Back-Posten“. Dort verkauten sie und ihre Mitarbeiter Backwaren vom Vortrag, die sonst womöglich auf dem Müll geendet hätten. Zuletzt rief die Psychologin ein Online-Jobportal ins Leben. Hamm schreibt auf der Homepage über die Motive der neuen Partei: „Es ist der Widerstand gegen den politischen Umgang, den wir gerade erleben, gegen das Außerkraftsetzen unserer Grundgesetze und gegen die Machtausnutzung unserer Regierung.“ Das Wichtigste sei die Freiheit.

Laut Homepage hat die Partei bereits mehr als 100.000 Mitglieder – allerdings wird jeder Seitenbesucher offenbar auch gleich als Mitglied gezählt, ohne sich registriert zu haben. Vorgeworfen wird Widerstand2020 eine zu große Nähe zur AfD. Ein Indiz laut Kritiker sei, dass sie unter der gleichen Postadresse wie auch die Geschäftsstelle der AfD Niedersachsen erreichbar sind.

Nähe zur AfD ?

Bei der Adresse „Am Babrinke“ handelt es allerdings um eine Art Gewerbepark in der Nähe der Messe, indem großflächig Büros und Lagerhallen an mehrere Unternehmen vermietet werden. Dass auch andere Parteien diesen Service nutzen, bedeutete nicht, „dass wir mit irgendeiner anderen Partei in Kontakt stehen“, schreibt Widerstand2020 auf der Homepage. Man habe nur auf ein teures Büro verzichten wollen.

Auf AfD-nahen Seiten wird die neue Partei teils auch kritisiert. Schiffmann wird für Aussagen angegriffen, in denen er die Aufnahme von Flüchtlingen befürwortet. Auf ihrer Facebook-Seite äußert sich Hamm größtenteils liberal, lobt dort aber auch den früheren österreichischen Innenminister Herbert Kickl der rechtspopulistischen FPÖ für eine Corona-Rede.

Deutliche rechtsextreme Äußerungen seien indes in der Gruppe „Corona Rebellen Hannover“ beim Messengerdienst Telegram gefallen. Das legen angebliche Screenshots nahe, die beim Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht worden sind. Bei den Corona Rebellen werde in einigen Nachrichten Adolf Hitler gewürdigt. Der Administrator der Gruppe habe folgendes geschrieben: „Jeder muss gewaltbereit sein, um das zu schützen, was er liebt.“ Auf diese Äußerungen folgte allerdings auch Widerspruch.

Von Sascha Priesemann