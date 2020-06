Wirecard: Völliger Kontrollverlust

Aschheim

Es gab mal eine Zeit, da hatte der Finanzplatz Deutschland einen tadellosen Ruf. Etwas bieder, aber immer grundsolide. Doch die Großen der Branche wollten mehr – und endlich in der Champions League mitspielen. Beim Versuch, mit den US-Investmentriesen mitzuhalten, leistete sich so mancher jedoch ein paar Fehlpässe. So ist die Deutsche Bank seit Jahren bemüht, ihren Ruf wieder herzustellen, ein Konkurrent musste sogar aus der Börsen-Bundesliga absteigen: 2018 wurde die Commerzbank von einem Startup aus dem Dax verdrängt, Wirecard stieg in die deutsche Eliteliga auf. Mit rasender Geschwindigkeit wurde das Vorortunternehmen größer und der Applaus der Aktionäre lauter. Die Begeisterung war so groß, dass man wohl vergaß, genau hinzugucken. Vielleicht hätte man sich sonst früher Fragen gestellt: Wie kann es sein, dass 1,9 Milliarden verschwinden? Ist es möglich, dass es dieses Geld nie gab? Kann ein Dax-notiertes Unternehmen seine Bilanz mit Scheingeschäften so aufblähen?

Für Wirecard ist die rote Karte die einzige Option

Ungeachtet ob Betrug oder Blödheit: Für Wirecard gibt es nach so vielen Fouls wohl nur die rote Karte. Konsequenzen muss der Fall aber auch für die Börsenaufsicht haben. Denn hier hat das Schiedsrichterwesen komplett versagt. Nur eine Reform der Kontrollmechanismen kann das Renommee des Finanzplatzes Deutschland retten.

