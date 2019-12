Wird die MHH zum Klima-Vorreiter?

Hannover

Die Medizinische Hochschule Hannover ( MHH) gehört zu den größten Instituten der Region. Und steht damit nach Ansicht der „Students for Future“ in besonderer Verantwortung beim Klimaschutz. „Umso erschreckender ist, wie wenig die MHH bisher unternommen hat“, sagt Aktivist Martin Kapp. Die Studenten fordern das Präsidium auf, endlich zu handeln. Am Mittwoch überreichten sie zwölf Forderungen an MHH-Präsident Michael Manns.

Hochschulen brauchen „konsequenten Klimaschutz “

„Es ist wichtig, dass Hochschulen eine Vorbildfunktion beim Klimaschutz einnehmen. Dort, wo für die Zukunft gelernt und geforscht wird, ist ein konsequenter Klimaschutz unverzichtbar“, so Rika Müller-Vahl. Die wichtigsten Forderungen:

Bis 2030 soll die Medizinische Hochschule ihre CO2- Bilanz auf null reduzieren. „Wir gehen damit noch einen Schritt weiter als ’Fridays for Future’, die eine CO2-Neutralität bis 2035 fordern. Eine so große Universität muss eine Vorreiterrolle im Kampf für das Klima einnehmen und als Vorbild für Unternehmen, andere Universitäten und Kliniken dienen“, so Martin Kapp.

Wird der MHH-Neubau CO2-neutral?

Alle Neubauten, insbesondere der geplante Neubau der MHH, müssen entsprechend dem Passivhausstandard sowie Sanierungen im KfW-Effizienzstandard 40 entstehen. Außerdem soll Solaranlagen installiert, geeignete Dächer und Fassaden begrünt werden.

Die Studenten fordern MHH-Präsident Manns ebenfalls auf, „einen ausreichenden Stadtbahnanschluss“ an den MHH-Neubau sicherzustellen und sich gegenüber Stadt, Region und Land durchzusetzen.

MHH-Präsident hält Stadtbahnanschluss für sinnvoll

Der Präsident nahm die Forderungen der Studenten positiv entgegen und stimmte bereits mehreren Punkten zu. So müsse der Neubau der Klinik in jedem Fall CO2-neutral sein, auch ein Anschluss der Stadtbahn über die Podbielskistraße sei sinnvoll, so Manns. Aktivist Martin Kapp ist optimistisch, sagt jedoch: „Es darf am Ende nicht nur bei Worten bleiben, es müssen Taten folgen.“

Von Britta Lüers