Wird das Karstadt-Haus zum IT-Zentrum für Schüler?

Hannover

Deutsche Schulen sind beim Thema Digitalisierung auch anderthalb Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie weiterhin nicht gut aufgestellt. Zu diesem Schluss kam Anfang Juni eine Studie der Universität Göttingen. Die Pandemie habe die Digitalisierung in den Schulen zwar beschleunigt, doch bei der technischen Ausstattung gäbe es immer noch deutliche Lücken, heißt es darin. So stellt beispielsweise jede zweite Schule kein W-Lan für Schüler bereit.

Wie soll digitale Bildung jedoch gelingen? Die ehemalige Sowjetrepublik Armenien ist da längst viele Schritte weiter. Dort lernen Schüler zwischen zwölf und 18 Jahren seit zehn Jahren in IT-Lernzentren. Vier gibt es bereits, ein fünftes ist im Bau. Das armenische Lernprojekt heißt Tumo. In zehn Themenfeldern, unter anderem Programmieren und Spiele-Entwicklung, werden kostenlose Kurse angeboten.

Bundesregierung plant zahlreiche IT-Lernzentren im Land

Im vergangenen Herbst wurde der erste deutsche Ableger des Lernprojekts in Berlin eröffnet. Die Bundesregierung plant weitere solcher Angebote an mehr als 20 Standorten.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es sei bezeichnend, dass Deutschland inzwischen sogar von ehemaligen Ostblock-Ländern bei der Digitalisierung komplett abgehängt sei, sagt Kai Schirmeyer, Projektleiter des Vereins Digitales Hannover: „Wir hinken schon viel zu lange hinterher. Die Pandemie hat wie ein Brennglas auf die bestehenden Defizite gewirkt.“

Digitale Bildung und analoge Zukunftskompetenzen

Mit seinem jüngsten Projekt „Nachwuchskraft“ will Schirmeyer in Hannover noch einen Schritt weitergehen. „Uns geht es nicht nur um digitale Bildung. Wir wollen mit unserem Projekt auch die analogen Zukunftskompetenzen, die insbesondere in der Corona-Pandemie zu kurz gekommen sind, stärken.“

Kompetenzen, wie etwa die Problemlösungsfähigkeit, Kreativität, Durchhaltevermögen und unternehmerisches Handeln, seien von Firmen gefragter denn je, betont Schirmeyer: „Wir stärken den Nachwuchs, damit er die Hürden der Zukunft besser meistern kann. Davon profitieren auch Unternehmen, da sie besser vorbereitete und qualifizierte Nachwuchskräfte bekommen. Und das dient am Ende auch dem Wirtschaftsstandort Hannover.“

„Etwas wie das Schulbiologiezentrum, nur für digitale Skills“

Schulen allein könnten das nicht stemmen, ist der Projektleiter überzeugt: „Dafür brauchen wir in Hannover dringend einen außerschulischen Lernort. Im Kern so etwas wie das Schulbiologiezentrum, nur für digitale Skills und Zukunftskompetenzen. Wo Workshops, Kurse und AGs stattfinden und Schüler im besten Fall auch erste Kontakte zu Unternehmen knüpfen könnten.“ Ein Zentrum zur Vermittlung von Zukunftskompetenzen wäre in dieser Form deutschlandweit einmalig, sagt Schirmeyer.

Stadt Hannover will Projekt mit 30.000 Euro fördern

Genau deshalb braucht es einen Platz im Herzen der Stadt, so der Projektleiter: „In meiner Vision entsteht das Nachwuchskraftwerk im alten Karstadt-Gebäude.“ Bis es soweit ist, will Kai Schirmeyer auf der gleichnamigen Homepage zunächst digitale Angebote und Akteure bündeln. Der Schulausschuss der Stadt hat vor wenigen Tagen eine erste Finanzspritze von 30.000 Euro abgenickt. Schirmeyer: „Damit wollen wir den Stein endlich ins Rollen bringen.“

Von Britta Lüers