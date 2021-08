Hannover

Die Anschaffung von Luftfiltern für Schulen wird mehr und mehr zum Zankapfel zwischen Stadt Hannover und Kultusministerium. Zwar sollen nun doch circa 200 mobile Geräte angeschafft werden, 40 davon bis zum Herbst. Den Weg zu den Fördermitteln des Landes verknüpft die Landeshauptstadt jedoch mit einer befremdlich wirkenden Maßnahme. Drehkippsperren in den Fenstern, die man fürs bessere Lüften erst vor wenigen Monaten entfernt hatte, werden nun wieder eingebaut. Am Montag verteidigte die Stadt das Vorgehen.

Nach jetzigem Stand sehen die Richtlinien des Landes Fördermittel nur für Räume vor, in denen Lüften lediglich eingeschränkt möglich ist. Will die Stadt die Zufuhr von Frischluft in Klassenräumen also künstlich wieder erschweren, um Gelder für Luftfilter zu erhalten? Das, so die Kritik des Kultusministeriums, widerspreche dem Geiste der Förderrichtlinie und würde den Schutz der Schülerinnen und Schüler schmälern.

In Pausen soll weiter manuell gelüftet werden

Zudem sei es fraglich, ob die Landeshauptstadt auf diesem Weg überhaupt an den insgesamt 20 Millionen Euro schweren Fördertopf gelange. Denn mit dem Einbau der Drehkippsperren allein würden die betreffenden Räume noch nicht zu den beschriebenen Klassenräumen mit eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit. Theoretisch ließen sich die Fenster ja weiterhin mit einem Schlüssel öffnen. Stattdessen solle geprüft werden, ob nicht der Einbau von Zu- und Abluftanlagen und Fensterventilatoren besser wäre. Das Ministerium biete der Stadt einen fachlichen Austausch über Maßnahmen und Fördermöglichkeiten an.

Auf NP-Nachfrage widersprach die Stadt am Montag dem Vorwurf, man wolle die „Lüftungslage künstlich verschlechtern, um Fördermittel abzurufen“. Vielmehr stehe der Sicherheitsaspekt im Vordergrund. Von der Maßnahmen seien Räume ab dem ersten Obergeschoss aufwärts betroffen, „in denen das vollständige Öffnen von sehr großen Fensterflügeln zu einer Störung des Unterrichtsverlaufs führen kann“, so Stadtsprecherin Susanne Stroppe. In diesen Räumen wolle man das Lüften während des Unterrichts technisch unterstützen. „Vor und nach dem Unterricht, in Pausen, kann und soll nach wie vor manuell gelüftet werden“, erklärt Stroppe.

Stadt rechnet mit 140.000 Euro Eigenanteil

In einem Gespräch mit den Fraktionsvorsitzenden des Rates habe die Verwaltung das Vorgehen erläutert und dargelegt, wie die Landeshauptstadt auf Grundlage des bisher bekannten Richtlinienentwurfes Fördermittel abrufen will. Von den geplanten 200 Luftfiltern sollen zunächst 40 angeschafft werden. Bis diese auch tatsächlich in den Klassenzimmern stehen, wird es gleichwohl noch einige Zeit dauern – spätestens zum Herbst soll es soweit seit. Der Eigenanteil für sämtliche 200 Geräte – sofern die Fördergelder tatsächlich fließen – liegt bei rund 140.000 Euro.

Vor rund zwei Wochen hatte die Stadt noch mitgeteilt, dass es in Hannover keine Klassenräume gibt, die für geförderte Luftfilteranlagen infrage kommen. Kritik und Druck kam anschließend insbesondere von Eltern. „Gegenseitige Schuldzuweisungen zwischen Stadt und Land, wer welche Dinge versäumt hat, sind mehr als ärgerlich und nicht mehr nachvollziehbar“, erklärte Hannovers Stadtelternrat und sprach von einem „nicht mehr hinnehmbaren Zustand“.

Grüne kritisieren Kultusministerium

Auch das Land muss sich für seine Rolle in der Luftfilter-Debatte mittlerweile deutliche Worte gefallen lassen. Die Förderrichtlinien habe man viel zu spät auf den Weg gebracht, kritisierte am Montag die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Julia Willie Hamburg. „Der Kultusminister agiert noch immer nach dem Prinzip Hoffnung. Er handelt erst, wenn es nicht anders geht.“ Der stellvertretende GEW-Landesvorsitzende Holger Westphal fordert derweil eine landesweite Übersicht, welche Klassenräume noch mit Luftreinigungsanlagen auszustatten seien.

