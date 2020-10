„Wir sind wieder zum Leben erweckt“: So lief der erste Tag des Herbstvergnügens auf dem Schützenplatz

Hannover

Es liegt der Geruch von gebrannten Mandeln, Pommes und Crêpes in der Luft. Begleitet wird der Sinneseindruck von Ansagen und wummernder Musik aus den Lautsprechern, während Menschen vor Nervenkitzel und Freude in den Fahrgeschäften schreien. Seit Freitag sind die Schausteller zurück auf ihrem angestammten Platz. Um 15 Uhr eröffnet Bürgermeister Klaus Dieter Scholz unter Applaus das Herbstvergnügen. Das Leben auf Hannovers Schützenplatz ist zurück – wenn auch unter strikten Corona-Bedingungen.

Das wird bereits im Einlassbereich deutlich: Ein Reinkommen ist nur über das Gilde-Tor möglich. Gäste müssen sich durch einen provisorisch mit Flatterband abgesperrten Wartebereich, vergleichbar mit der Schlangenführung vor einem Security-Check-In im Flughafen durchschlängeln. Auch neu ist das Eintrittsgeld von zwei Euro. Dabei handelt es sich um einen Hygienebeitrag, für den Besucher einen Gutschein im gleichen Wert erhalten und auf dem Jahrmarkt einlösen können.

Maximal 3800 Besucher auf Schützenplatz erlaubt – Zähler im Internet zeigt wie voll es ist

„Eine gute Idee“, findet Martin Palipoda (40), der an diesem Tag spontan mit seiner Familie das Herbstvergnügen besucht. Damit hat er seinen vier Kindern Emilia, Dominik, Philipp und Sophia einen großen Wunsch erfüllt: „Wir waren schon drei Jahre auf keinem Volksfest mehr. Die wollten hier heute unbedingt hin.“ Für ihn und Ehefrau Eva hat das abgespeckte Fest vor allem Vorteile: „Es ist nicht so voll, man muss nicht so lange bei den Buden und Fahrgeschäften anstehen.“

Familienausflug: Papa Martin Palipoda ist mit Ehefrau Eva und den gemeinsamen Kindern Sophia, Emilia, Dominik und Philipp zum Eröffnungstag des Herbstvergnügen gekommen. Quelle: Michael Wallmüller

Denn auf dem Herbstvergnügen sind maximal bis zu 3800 Menschen gleichzeitig erlaubt. Über eine Art Ampelsystem informieren die Veranstalter auf www.oktoberfest-hannover.de stets über die aktuelle Besucherzahl. Das kann gemessen werden, weil Gäste im Einlass eine Durchgangsschleuse mit integriertem Zähler passieren. Securitys an den sechs Ausgängen zählen wiederum die Personen, die das Gelände verlassen. „Die Werte geben wir in regelmäßigen Abständen per Funk durch“, erklärt ein Mitarbeiter.

Besucher waren zum Großteil Jugendliche

Wie beim Ticket-Verkauf für das Heim-Derby gegen Braunschweig in der vom Schützenplatz gegenüber liegenden HDI-Arena, zeigen sich die Hannoveraner aber auch beim Start des Herbstvergnügens zurückhaltend. Die Besucherampel stand den ganzen Tag auf Grün. Während sich der Wert am Nachmittag bei 650 Gästen einpendelte, stieg die Zahl gegen 20:30 Uhr auf etwa 1300 an.

Besucherampel: Gäste können im Internet live einsehen, wie viele Menschen derzeit auf dem Festgelände unterwegs sind. Quelle: Michael Wallmüller

Auffällig: Besonders Jugendliche scheinen Lust auf Rummel zu haben. Doch ist es in der Regel nicht das Publikum, das viel Geld bei den Betreibern lässt. Die Stimmung beim Großteil der Schausteller und Gastronomen ist dennoch positiv: „Wir sind einfach froh, hier sein zu dürfen. Klasse, wie das organisiert wurde“, findet Amy Landwermann (22) positive Worte für das Herbstvergnügen. Sie ist die Tochter des Betreibers des 38 Meter hohen Riesenrads „Caesars Wheel“, mit dem die Familie das erste Mal auf dem Schützenplatz in Hannover zu Gast ist.

„Das letzte Mal waren wir vor genau einem Jahr hier“

Wie in allen anderen Fahrgeschäften gilt auch bei Landwermann während der Fahrt durchgehend Maskenpflicht. Eintrittsmarken werden von Gästen in einen Eimer geworfen. Griffe und Sitzbereiche werden anschließend von Mitarbeitern desinfiziert. Auch wenn die Veranstalter bis zum Ende des Herbstvergnügens am 1. November mit bis zu 180.000 Besuchern rechnen, gibt sich die 22-Jährige mit weniger zufrieden: „Wir haben keine Mindesterwartungen mit dem Betrieb hier. Wir freuen uns über jeden Gast.“

Hygienekonzept: Nach jeder Fahrt müssen Sitze und Griffstangen desinfiziert werden, wie hier eine Riesenrad-Gondel. Quelle: Michael Wallmüller

Das sieht auch Markus Vorlop (47) so. Er hat einen Gastronomiestand mit kleinem Biergarten auf dem alternativen Oktoberfest. „Das letzte Mal waren wir vor genau einem Jahr hier“, berichtet der Inhaber von Vorlop’s Spezialitäten-Grill. „Zwar sind noch nicht so viele Leute da, aber das wird sich noch einpegeln. Ich bin in erster Linie froh, dass wir wieder den Einstand feiern können.“

Er hoffe zudem, dass das Fest auch bis zum Ende läuft, nicht wegen explodierenden Infektionszahlen vorzeitig beendet wird. „Wir haben harte Monate hinter uns. Es ist wichtig, dass wir wieder Einnahmen erzielen.“ Dafür wird an seiner Bude, genau wie bei allen anderen, besonders auf die Einhaltung des Hygienekonzepts geachtet. Desinfektionsspender stehen vor jedem Geschäft auf dem Herbstvergnügen, Bodenmarkierungen weisen auf den Mindestabstand bei Schlangenbildungen hin.

Besucherlimit hat Vor- und Nachteile

In allen Gastroeinheiten mit Sitzbereich müssen sich Gäste zudem mit Namen und Telefonnummer registrieren – auch bei Vorlop. Dabei läuft es nach dem Prinzip Vertrauen. Wer jedoch offensichtlich falsche Angaben macht, muss fürchten, vom Gelände verwiesen zu werden. Harter Alkohol wird auf dem gesamten Gelände nicht ausgeschenkt: „Das dürfen wir in diesem Jahr nicht. Es gibt ausschließlich Bier, Wein und Sekt.“ Das sei aber okay, sagt er.

Das stört das Ehepaar Michael (50) und Silvia (50) Klempert aus der Südstadt nicht, das am Freitag über das Gelände schlendert. „Wir sind aus Neugier hier, wollten mal gucken, wie das alles aufgebaut ist“, so die 50-Jährige. Sie würden jedes Jahr zu den Volksfesten auf dem Schützenplatz kommen, allerdings nur für die Gastronomie. „Für Fahrgeschäfte sind wir zu alt“, sagt der Ehemann und lacht.

Neugierig: Silvia und Michael Klempert aus der Südstadt haben sich am Eröffnungstag ein Bild vom Herbstvergnügen gemacht. Quelle: Michael Wallmüller

Auch wenn beide nachvollziehen könnten, dass die Schausteller wegen des eingeschränkten Betriebs nicht so gut gelaunt seien: „Aus Besuchersicht ist es ein Vorteil, dass man sich nirgends anstellen und keine Rempler fürchten muss, weil man so viel Platz hat.“ Grund: Die Wege wurden extra breit angelegt (18 Meter), damit sich Menschen besser aus dem Weg gehen können.

Für eine Verkäuferin gab es doppelten Grund zum Feiern

Schlechte Laune gibt es bei Emma Bruder (68) nicht. An diesem Tag hat sie doppelten Grund zum Feiern: Neben der Eröffnung des Herbstvergnügens hat sie auch Geburtstag. „Vielleicht gibt es später noch etwas zum Anstoßen, aber erst mal muss gearbeitet werden“, sagt sie. Sie verkauft in vierter Generation gebrannte Mandeln und andere Süßspeisen auf Hannovers Volksfesten, ihr Sohn Janusch (45) in fünfter. „Es ist wichtig, dass wir unseren Beruf wieder ausüben dürfen“, freut sie sich. Ein solches Berufsverbot habe es in der gesamten Familienhistorie noch nie gegeben.

Freude: Janusch und Emma Bruder verkaufen in fünfter und vierter Generation gebrannte Mandeln auf Volksfesten. Quelle: Michael Wallmüller

Mutter und Sohn hatten bereits auf dem Sommervergnügen in der Innenstadt ihre Süßigkeiten vertrieben. „Es waren alle so nett zu uns, speziell die Mitarbeiter der Geschäfte vor Ort“, zeigt sich die 68-Jährige aufrichtig dankbar. „Viele haben uns unterstützt und auch ihre Kunden zu uns geschickt. Einfach toll.“ Die Rückkehr auf den Schützenplatz sei aber besonders emotional gewesen, sagt sie und spricht vermutlich vielen Schaustellern aus der Seele: „Nach harten Monaten sind wir damit wieder zum Leben erweckt.“

Von Jens Strube