Noch ist es kein belastbarer Trend. Ein kräftiger Zuwachs in der zweiten Jahreshälfte könnte Hannovers Einwohnerbilanz 2019 noch retten und das Wachstum der Stadt fortsetzen. Und doch ist die Politik zu Recht alarmiert. Mieten und Preise für Eigentum sind massiv in die Höhe gegangen. So sehr, dass viele ins Umland flüchten und manche vielleicht sogar noch ein Stück weiter, weil Haus oder Wohnung in angenehmer Lage für sie in Hannover illusorisch geworden sind.

Wohnraumförderprogramm soll verlängert werden

Dass die Lösung nicht sein kann, dass man mit dem Finger nach Hamburg, Berlin und München weist und sagt, dass anderswo alles noch schlimmer sei, haben alle begriffen. Und Hannover tut auch schon viel, hat ein eigenes Wohnraumförderprogramm aufgelegt, das nun verlängert und aufgestockt werden soll.

Neu denken, anders denken!

Das alles aber reicht offenbar nicht aus. Wir müssen über Standards und mutige Lösungen reden. Warum nicht mal in einem Quartier fast komplett auf teure Parkplatzvorgaben und Tiefgaragen verzichten und stattdessen dort einen breiten Carsharing-Pool, exzellente Radwegeverbindungen und einen perfekten Nahverkehrsanschluss anbieten? Wie viel mehr Platz für Wohnungen und Grün gäbe es dort, wo üblicherweise Autos herumstehen?

Mehr Wohnraum braucht Hannover – und mehr gute Ideen, damit es auch wirklich klappt.

