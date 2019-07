Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sie haben es bestimmt schon gemerkt: Ihre NP hat jetzt ein Plus. Das Plus steht für einen Journalismus mit Anspruch und Leidenschaft. Anspruch auf Seriosität und Glaubwürdigkeit. Leidenschaft für Hannover und diese Region. Ein Plus für qualifizierten Lokaljournalismus, von dem wir glauben, dass er wichtig und wertvoll ist für die Demokratie und unser aller Zusammenleben.

Schon längst ist die Neue Presse viel mehr als eine gedruckte Tageszeitung. Die Digitalisierung hat die Medienbranche verändert. Heute werden Nachrichten ganz anders konsumiert als noch vor Jahren. Die gedruckte Zeitung wurde ergänzt durch ein vielfältiges digitales Angebot, das Ihnen an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr zur Verfügung steht.

Wir schauen hin, wir haken nach

Wer demnächst in Hannovers Rathaus als neuer Oberbürgermeister einziehen wird, das werden die meisten von Ihnen auf unserem Portal neuepresse.de oder als Eilmeldung auf dem Smartphone lesen – und nicht erst in der gedruckten Zeitung am nächsten Morgen.

Unsere Arbeit hat sich durch den Medienwandel erheblich verändert und vor allem beschleunigt. Aber im Kern ist sie gleich geblieben: Wir machen Journalismus für die Menschen in der Region Hannover. Wir schauen hin, wir haken nach und geben uns nicht mit einfachen Antworten zufrieden.

Diese Arbeit hat ihren Preis. Und deshalb hat die Neue Presse jetzt ein Plus. Das digitale Abo für alle, die auch künftig gut informiert sein wollen über das, was wichtig ist in unserer Heimat.

Ihr Bodo Krüger

Chefredakteur der Neuen Presse