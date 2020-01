Winterzoo, ABF oder den Wald genießen: Das ist am Wochenende in Hannover los

Hannover

Wohin soll die Reise gehen? Wer seinen Urlaub planen will, kann sich derzeit auf der Freizeitmesse ABF Inspirationen holen. Noch bis einschließlich Sonntag geht es auf dem Messegelände jeweils von zehn bis 18 Uhr um die Themen Caravan und Camping, Reise und Urlaub, Fahrrad und Outdoor, Aktiv & Fit – mehr als 800 Aussteller haben ihre Produkte und Informationen im Gepäck. Parallel läuft mit der BIG eine Messe rund um Bauen, Immobilien und Garten. Zwei weitere integrierte Sondermessen sind die „Photo & Adventure“ sowie die große Heimtiermesse, die man beide von Freitag bis Sonntag besuchen kann.

Der Eintritt zur ABF kostet 13,50 (bei Onlinebestellungen 11,50 Euro), ermäßigt 12,50 Euro (10,50 Euro). Übrigens: Auch NP-Mann Christoph Dannowski ist auf der ABF am Start. Er empfängt in der Fahrrad-Lounge täglich interessante Gäste zum Talk. Mehr Infos gibt es HIER.

Mit Achtsamkeit durch die Eilenriede

Ines Wegener erklärt, wie "Waldbaden" geht. Quelle: Frank Wilde

Den Wald mit allen Sinnen genießen und wahrnehmen – Waldbaden nennt sich der neue Achtsamkeitstrend. Teilnehmer sollen lernen, die wohltuende Energie des Waldes zu spüren, das wiederum soll das Immunsystem positiv aktivieren. Verena Kayser führt Interessierte am Sonnabend von 10.30 bis 13 Uhr in das Thema Waldbaden ein, Treffpunkt: Lister Turm (Walderseestraße 100). Kosten: 15,50 Euro, Anmeldung per Mail an vakay@web.de

Der Winterzoo geht ins extralange Finale

Quelle: Frank Wilde

Finale im Winterwunderland: Der Winterzoo geht in das letzte, dafür megalange Wochenende: Geöffnet ist die Winterwelt nämlich von Sonnabend bis einschließlich Dienstag von elf bis 20 Uhr – die Zeugnisferien lassen grüßen. Von elf bis 16 Uhr zahlen Besucher den regulären Zooeintrittspreis, ab 16 Uhr ist der Zugang kostenlos. Es gibt eine Eisbahn, eine Kletterburg zum Toben, Kinderkarussells und hübsche Stände mit Glühwein und gebrannten Mandeln. Zum Abschluss sind am 4. Februar fantasievolle Walk-Acts unterwegs.

Eine Erzählung von Aufbruch und Hürden

Gespielt wird das Stück der Theaterwerkstatt am Freitag (Premiere) und am Sonnabend ab 19.30 Uhr. Quelle: Pavillon

Premiere im Pavillon: Das Stück „Herzlich willkommen“ ist ein Konzept für zwei Tänzer und einen Musiker. Es erzählt auch aus dem Leben der Choreografin Yara Eid, handelt vom Aufbruch, von Neuorientierung, von scheinbar unüberwindbaren Hürden und neuen Herausforderungen. Gespielt wird das Stück der Theaterwerkstatt am Freitag (Premiere) und am Sonnabend ab 19.30 Uhr. Der Eintritt zu dem Theaterstück im Pavillon am Weißekreuzplatz kostet je 13 Euro. Die nächste Aufführungen sind am 15. und 16. Februar.

Phantom der Oper: Die Geschichte einer unerwiderten Liebe

Unsterbliche Melodien, aufwendige Kostüme, ein authentisches Bühnenbild: Sonnabend wird im Kuppelsaal des HCC (Theodor-Heuss-Platz 1) das „Phantom der Oper“ aufgeführt. Die schaurig-schöne Geschichte über eine unerwiderte Liebe spielt in den finsteren Katakomben des altertümlichen Pariser Opernhauses – das Reich des Phantoms, das sein entstelltes Gesicht hinter einer Maske verbirgt. Los geht es um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), der Eintritt kostet 48,90 bis 84,90 Euro, für Kinder 24,45 bis 43,45 Euro.

Im GOP sind die Camper los

Sie balancieren auf Wäscheleinen, jonglieren mit Grill-Equipment und führen Akrobatik auf Wohnwagen vor: Die GOP-Show „Camping“ ist schon jetzt ein Publikumsliebling. Die Aufführungen in dem Varieté an der Georgstraße beginnen freitags und sonnabends um 18.30 und 21.30 Uhr und sonntags um 14 und um 19 Uhr. Bis zum 8. März läuft die Show. Karten kosten 24 bis 44 Euro, Kinder bis 14 Jahren zahlen die Hälfte.

Närrische Kostüme für Karneval

Wer braucht noch ein närrisches Outfit für Karneval? Am Sonntag beginnt in der Narhalla ( Konrad-Hänisch-Straße 3b) zum 16. Mal der große Kostümverkauf der Lindener Narren. Gardeuniformen, Schautanzkostüme, Federboas, Hüte, Gürtel – mehr als 800 Kostüme kann man Sonntag von 15.11 bis 17.33 Uhr entdecken. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen. Mit dem Erlös werden neue Kostüme für die Jugendgarde finanziert.

Stöckener Bad feiert Geburtstag

Stöckener Bad Quelle: Karin Blüher

Freier Eintritt und tolle Angebote: Am Sonntag feiert das Stöckener Bad (Hogrefestraße 45) von acht bis 16 Uhr 50. Geburtstag! Den ganzen Tag kann man sich in der Sauna verwöhnen, von neun bis zehn Uhr läuft das Programm „Schwimm und Swing“ im Badebecken. Um zehn Uhr begrüßt Bürgermeister Thomas Herrmann die Besucher, von zwölf bis 16 Uhr läuft die Poolparty und von zwölf bis 16 Uhr das Kinderschminken.

Big-Band-Sound mit Walt Kracht

Walter Kracht spielte mit seinem Orchester auf der Seebühne im Steinhuder Hafen. Quelle: Sven Sokoll

Walt Kracht und sein Orchester laden zum Neujahrskonzert in die St. Johannis Kirche (Anderter Straße 42): „A happy new Year“ heißt es am Sonntag ab 16 Uhr. Die Band spielt wie gewohnt bekannte Melodien aus der Welt des Musicals, Schlagers und des Pop, interpretiert Evergreens von Udo Jürgens, Benny Goodman, James Last, Richard Strauß, den Beatles oder Andrew Lloyd Webber. Der Eintritt kostet 16 Euro, ermäßigt 14 Euro.

Von NP