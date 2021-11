Hannover

Die Augen der kleine Mia sind weit geöffnet, staunend. Zaghaft wankt sie mit ihren Kinderschritten auf die barock gekleidete Fee zu. Die lässt etwas Zauberstaub auf das Mädchen rieseln. Mia lacht. „Endlich wieder Kinderlachen“, freut sich Heike Riedmann, die in dem Kostüm vor allem den kleinen Besuchern ein Strahlen ins Gesicht zaubern will.

Mia ist eineinhalb Jahr alt. Es ist ihr erster Weihnachtsmarkt. „Sie ist während Corona geboren“, sagt Mutter Nadine. „Jetzt herrscht endlich wieder etwas Normalität. Hier können die Kinder endlich mal Lichter sehen.“ Mit heraufziehender Dämmerung kommt auch die Beleuchtung der Stände zur funkelnden Geltung.

Fröhliche Besucher nicht nur zur Weihnachtszeit

Die Temperaturen um die zehn Grad sind weit vom Gefrierpunkt entfernt. Es sind noch sieben Wochen bis Weihnachten. Kein Duft nach Lebkuchen und Mandeln hängt in der Luft. Nur an einigen Stellen weht einem der kräftige Geruch von Holzfeuer um die Nase. Hier werden Kaminöfen und andere Feuerstellen zum Kauf angeboten. Ganz in der Nähe ein Stand mit Gartenscheren. Der Winterzauber Herrenhausen ist eben ein Vorweihnachtsmarkt. Doch die Stimmung der Besucher, die nach einem verregneten Donnerstag an diesem Freitag wieder zahlreich zwischen den mehr als 100 Ständen bummeln, ist fröhlich.

Nur einmal sagt eine ältere Frau zu ihrer Begleiterin: „Es sind zu viele Leute hier.“ Das aber scheint sonst niemanden zu stören. Das Angebot ist exquisit, aber nicht exklusiv. Im Schlosshof etwa finden sich wertvolle Schmuckketten neben robuster Bürstenware. Ein paar Schritte weiter locken Anbieter aus der Gegend von Augsburg mit Trüffeln in verschiedenen Varianten. „Wenn ich Euch mal um Eure Handrücken bitten dürfte“, ruft einer der Verkäufer gut gelaunt, um auf diese dann kleine Trüffel-Parmesan-Perlen zum Probieren zu streuen. Billig ist der Edelpilz natürlich nicht. Das 400-Gramm-Stück Trüffel-Raclette-Käse etwa kostet 24 Euro.

Dicke Weihnachtsmänner und Amaryllis in Wachs

Das kulinarische Angebot hat für jeden etwas. Es gibt Flammkuchen und Flammlachs im Brötchen, Edel-Hamburger und Currywurst, Glühwein, Sekt und Champagner, aber auch edle Spirituosen zum Kaufen. Bekleidung der etwas gehobenen Preisklasse wird vor allem in der Galerie angeboten. Kunsthandwerk aus Holz oder Metall, Weihnachtsschmuck in allen Farben, klassisch bis schrill. „So dicke Weihnachtsmänner habe ich auch“, sagt eine Frau zu ihrem Begleiter und lacht. Sogar interessante Blumenraritäten wie die Amaryllis in Wachs, die weder Erde noch Wasser benötigt, werden angeboten.

„Ich will mich hier inspirieren lassen“, sagt Nicole, die sich mit ihrer Freundin Ulrike gerade einen Glühwein schmecken lässt. „Hier gibt es ausgefallene Dinge, alles andere kriegt man ja überall. Und für etwas Besonderes gebe ich auch mal etwas mehr aus.“ Vor allem aber freut es sie, endlich mal wieder raus zu können. Zumal man nicht wisse, wie lange das noch möglich sei. „Sieht ja so aus, als ob das bald wieder zu Ende wäre.“

Noch bis Sonntag geöffnet

Unter Coronabedingungen wurde die Ausstellungsfläche des Winterzaubers Herrenhausen vergrößert. Sie umfasst nun neben dem Ehrenhof des Schlosses, die gesamte Zuwegung dorthin. Die Wegführung wurde verbreitert. Ein behängter Absperrzaun verhindert Einblicke von Zaungästen, denn die Veranstalter verlangen Eintrittsgeld: 12 Euro, ermäßigt 9 Euro. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren haben freien Eintritt. Der Winterzauber hat noch bis Sonntag geöffnet, am Sonnabend von 11 bis 21 Uhr, am Sonntag von 10 bis 19 Uhr. Es gilt die 2G-Regelung.

Von Andreas Krasselt