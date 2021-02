Hannover

Extreme Kaltluft trifft ab dem Wochenende extreme Warmluft, das kann ein spannendes Gemisch aus Biergartenwetter in südlicheren Regionen und Eiseskälte plus Schneemassen in nördlicheren Deutschland ergeben. Hannover ist laut Experten so ziemlich dazwischen. Ab Sonnabend kann es also schon heftig schneien, vielleicht auch erst am Sonntag. Die Frage für Rodelfreunde und Schneeschipper bleibt: Wie viel kommt da eigentlich runter? Zwischen 20 bis 40 Zentimetern plus anschließender Glätte ist einiges drin, sagen Meteorologen und verweisen auf Modellberechnungen. Oder regnet es etwa wieder nur?

Egal, wie das Wetter wird, die Region Hannover sieht sich gut vorbereitet. „Die Straßenmeistereien sind auf die Wetterveränderung eingerichtet: Der Zweischichtbetrieb ist eingeteilt, Fahrzeuge und Materialien sind vorbereitet“, berichtet Sprecherin Carmen Pfoertner.

Tonnenweise Streusalz in der Region

Die Straßenmeisterei Ronnenberg etwa meldet: Zurzeit seien etwa 600 Tonnen Streusalz in der Salzhalle sowie 60 Tonnen Salzsole in zwei Tanks auf dem Gehöft in Ronnenberg eingelagert. Die Straßenmeisterei, die die Straßen zwischen 6 und 22 Uhr räumen würden, sei mit insgesamt „fünf Fahrzeugen auf 280 Kilometern Kreisstraßen sowie mit zwei Fahrzeugen auf 114 Kilometern Radwegen im Streudienst unterwegs“. In Burgwedel lagern laut Region ebenfalls 600 Tonnen Salz in einer Halle, sowie 60 Tonnen Magnesiumchlorid in zwei Tanks, in Neustadt außerdem 100 Tonnen Salz in einem Silo. „Im Gebiet der Straßenmeisterei Burgwedel sind auf 320 Kilometern Kreisstraßen sechs Fahrzeuge und auf 100 Kilometern Radwege vier Fahrzeuge eingesetzt“, zählt die Sprecherin auf.

Aha kann kompletten Winterdienst einsetzen

Zahlen hat auch Aha für die Stadt parat und die klingen erst einmal beruhigend: „Sobald es schneit, kann die komplette Winterdienstmannschaft eingesetzt werden. 260 Beschäftigte mit 60 großen sowie 40 kleinen Streu- und Räumfahrzeugen sind dann in Hannover unterwegs“, rechnet Sprecher Stefan Altmeyer vor. „Sie sorgen auf 2000 Kilometern Straße und Radwegen für freie Fahrt und machten Fußgängerüberwege rutschsicher.“

Und wenn es dauerhaft schneit? Wenn es die Wetterlage erfordere, könne rund um die Uhr geräumt und gestreut werden, so Altmeyer. Die nächtliche Rufbereitschaft umfasse rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit bis zu 100 Räum- und Streufahrzeugen. Aha könne zudem bis zu 100 städtische Mitarbeiter zusätzlich im Winterdienst einsetzen.

Oder kommt Hochwasser?

Wenn es nicht schneit, kann es trotzdem knifflig werden – doch auch auf Hochwasser sei die Region vorbereitet, sagt Carmen Pfoertner. „Das Team Bevölkerungsschutz hält Wetterlagen wie die kommende natürlich sehr genau im Blick.“ Da kommt es den Einsatzkräften gelegen, dass sich Hochwasser „durch eintretende Schneeschmelze schon in den Gebieten ankündigt, die geografisch gesehen vor der Region Hannover liegen – also alle Gebiete in Richtung Harz“. Regionsfeuerwehrbereitschaften stünden mit Feuerwehren und Einsatzkräften der Kommunen stets in den Startlöchern, falls sich ein Hochwasser anbahnt.

Auch die Stadt bereitet sich auf extreme Wetterlagen vor: Falls besondere Gefahren mit der Nutzung etwa des Stadtparks oder auch Friedhöfen verbunden sein würden, werden die Schotten hochgezogen. Im Klartext: Diese Anlagen würden kurzfristig geschlossen, so Stadtsprecher Felix Weiper. Und wer in die Eilenriede möchte? „Für das Betreten von Wäldern gilt grundsätzlich: auf eigene Gefahr.“ Zwar würden auch die Gärten bei zu heftigem Schneefall geschlossen. Weiper: „Für den Georgengarten, der öffentlich ist, könnte man nur vor der Gefahr des Schneebruchs warnen.“

Stadt: Astbrüche nicht wahrscheinlich

Allerdings wiegelt der Stadtsprecher hier auch ab: Die Gefahr von Astbrüchen steige, wenn der Schnee sehr nass sei – „was bei den angesagten deutlichen Minusgraden sehr unwahrscheinlich ist“ oder sich Eis auf den Bäumen bilde. Das sei aber auch eher unwahrscheinlich, weil gleichzeitig kalte Luft, Feuchtigkeit und Wind erforderlich wären.“

Von Petra Rückerl