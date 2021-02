Hannover

Es schneit und schneit und schneit. Der Winter hat Hannover so fest im Griff wie schon lange nicht mehr. Seit der Nacht von Samstag auf Sonntag rieseln nahezu ununterbrochen weiße Flocken vom Himmel. Und das macht sich bemerkbar: Die Schneedecke nimmt stündlich zu, besonders auch auf Straßen und Fußgängerwegen. Nicht überall kommt der Räumdienst von Aha hinterher. Das beschäftigt auch die Stadtpolitik.

So berichtet etwa Wilfried Engelke, Chef der FDP-Ratsfraktion, von besseren Straßensituationen in kleinen Orten: „In Hannover lässt das einiges zu wünschen übrig.“ So sei vor seinem Büro in der List noch nichts passiert, während der Opernplatz und die Innenstadt geräumt würden. Dazu würde die Anhebung der Straßenreinigungsgebühr nicht passen.

Kritik von der CDU – Aha mit voller Belegschaft im Dienst

Auch CDU-Vorstand Maximilian Oppelt übt Kritik. Der Winterdienst sei mangelhaft, Aha hätte die Lage nicht im Griff. Dabei hätte sich das Unternehmen vorbereiten können, es hätte lange genug im Voraus Warnmeldungen der Wetterdienste gegeben.

Lesen Sie auch: Schnee in Hannover: So lief es beim Winterdienst

Dagegen wehrt sich Aha-Sprecherin Helene Herich. „Die Stadtreinigung ist mit voller Belegschaft unterwegs“, teilt sie auf NP-Nachfrage. Insgesamt seien 260 Beschäftigte mit 100 Fahrzeugen rund um die Uhr im Einsatz. Beim aktuellen Wintereinbruch handele es sich aber um eine „Extremwetterlage“. Das Hauptproblem: „Durch den starken Schneefall sind die Straßen schon wieder zugeschneit, sobald die Räumfahrzeuge durch sind.“

Aha bittet Hannoveraner um Verständnis

Das Problem sieht auch Grünen-Vorsitzende, Elisabeth Clausen-Muradian: „Derzeit ist das ein ständiges Angehen gegen die Schneemühlen.“ Es wäre schwer gegen die kontinuierlichen Schneefälle und -verwehungen anzukommen. „Wenn die Probleme in drei Tagen auch noch da sind, könnte ich die Kritik besser verstehen.“

Chaos: Zugeschneite Straßen sorgen für Herausforderungen bei Autofahrern. Quelle: Ilona Hottmann

Auch die Aha-Sprecherin betont: „Der Winterdienst hat derzeit die höchste Priorität.“ Denn die Verkehrssicherungspflicht hätte gemäß gesetzlicher Vorgaben Vorrang. Dabei wird und werde weiterhin nach einem Räum- und Streuplan vorgegangen, der ordnungsgemäß abgearbeitet wurde und wird. Dennoch: „Wegen der extremen Wettersituation bittet Aha die Bevölkerung Hannovers um Verständnis.“

SPD-Chef: „Aha kann kein Vorwurf gemacht werden“

Seit der Nacht von Samstag auf Sonntag streut Aha auf den zugeschneiten Straßen auch Salz. „Der Umwelt zuliebe besteht ansonsten in der Stadt Hannover grundsätzlich ein Salzverbot“, so Herich. Nur in Ausnahmesituationen könne der Oberbürgermeister dieses Verbot für Bürgersteige aufheben. Sonst gilt bei Schnee und Eis: „Erst Räumen, dann mit abstumpfenden Mitteln wie Sand oder Splitt abstreuen.“

Dabei geht Aha nach Dringlichkeitsstufen vor. Neben Hauptverkehrsstraßen, wichtigen Kreuzungen sowie Straßen mit öffentlichem Personennahverkehr würden auch die Zufahrten zu Krankenhäusern und Feuerwachen zunächst ganz oben auf der Agenda stehen. Auch Fußgängerüberwege, ausgewiesene Schwerbehindertenparkplätze und zentrale Radwege und Fußgängerzonen gehören dazu. „Erst wenn die erste Dringlichkeitsstufe restlos abgearbeitet ist, werden die übrigen Straßen der Dringlichkeitsstufe geräumt und gestreut“, erklärt Herich.

„Aha geht mit der Prioritätenliste richtig vor“, findet SPD-Chef Lars Kelich. Die Extremwetterlage sei nicht nur auf Hannovers Straßen präsent, sondern würde Winterdienste bundesweit vor Herausforderungen stellen. „Bei den aktuellen Witterungsbedingungen mit viel Schnee und starkem Wind kann Aha kein Vorwurf gemacht werden.“

