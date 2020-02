Windräder im Wald: Umweltschützer laufen Sturm dagegen

HANNOVER

Grüne und Umweltschutzverbände laufen Sturm gegen Pläne der Landesregierung. Sie erwägt, Windräder im Wald aufzustellen. Die CDU hat ein Papier ins Spiel gebracht. Daraus geht hervor, dass zehn Prozent der niedersächsischen Wälder für den Betrieb von Windkraft in Frage komme. Das gilt vor allem für Gebiete, die durch den Borkenkäfer-Befall und Sturmschäden ohnehin in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Das SPD-geführte Umweltministerium hält diese Idee für praktikabel.

Laut Ulrich Schmersow, Grünen-Politiker in der Regionsversammlung, seien auch Wälder im Umland von Hannover (zum Beispiel im Deister) von diesen Plänen betroffen. „Die kränkelnden Wälder durch den Bau von Windenergieanlagen weiter zu belasten ist genau der falsche Weg.“ Denn das bedeute den Bau schwerlastiger Straßen und eine dauerhafte Versiegelung der Böden für Aufstellflächen von Kränen.

Wälder sollen sich naturnah entwickeln

Er schlägt vor, die Wälder mit heimischen Baumarten wieder aufzuforsten. „Die Wälder sollten sich wieder naturnah entwickeln“, sagt Schmersow. Das sei der beste Klimaschutz. Der Vize-Nabu-Chef, Carsten Böhm, fürchtet: „Eine brachiale Energiewende auf Kosten unserer letzten Landschaftsreserven würde irreperable Schäden verursachen und die Akzeptanz der Energiewende zerstören.“

Um den ins Stocken geratenen Ausbau der Windenergie zu beleben, fordern die Grünen eine Beteiligung der Bürger an den Windrädern. Ferner könnte man an der Abstandsregelung von 600 bis 800 Meter von Ortschaften festhalten und die Flugsicherung modernisieren. „Die Auflagen für den Einsatz von kleinen, privaten Windrädern sind in keinem Bundesland so hoch wie in Niedersachsen. Diese Hürden müssen fallen“, so Ute Lamla, klimapolitische Sprecherin der Grünen-Regionsfraktion.

Lesen Sie mehr

Von Thomas Nagel