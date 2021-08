Hannover

Gute Nachricht für die Windkraft in der Region Hannover: Das Funkfeuer Nienburg soll nun schon im Jahr 2023 modernisiert werden. Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung hatte dafür bislang als Planungsbeginn dafür „frühestens 2026“ anvisiert.

Laut Anja Naumann, Sprecherin der Deutschen Flugsicherung (DFS) komme das, weil man vorrangig „den Austausch der CVOR vor den Erneuerungen der bestehenden DVOR“ betreibe. Und in Nienburg steht CVOR-Technik. Das Jahr 2023 ergebe sich „aus einer Abwägung der betrieblichen Erfordernisse“ und „einer besseren Ausgangslage für Windkraftbetreiber“ – denn dann seien „mehr Genehmigungen im Schutzradius“ der Anlage möglich. Klappt alles, soll der Bau Anfang 2023 starten, er soll rund neuen Monate dauern, die Anlagenmodernisierung rund 1,75 Millionen Euro kosten.

Navigationshilfe

Drehfunkfeuer wie das in Sarstedt (wird derzeit ebenfalls als DVOR neu gebaut) und Nienburg dienen Piloten als Navigationshilfe für An- und Abflüge auf den Flughafen Hannover und für Abflüge vom Flughafen Bremen. Nienburg „fängt“ laut Naumann „derzeit auch die Verfahren für das außer Betrieb genommene Funkfeuer Sarstedt auf“, im Zusammenspiel mit dem „ungerichteten Funkfeuer Celle“.

Störfaktor Windräder

Der Bau des neuen Doppler-Drehfunkfeuers (DVOR) Sarstedt läuft seit Juni, soll Anfang Oktober fertig sein, dann folgt die Navigationstechnik, Ende des Jahres soll sie dann in Betrieb gehen, ein Jahr später als ursprünglich geplant. Auch hier heißt es dann: Weniger Beschränkungen für den Bau von Windkraftanlagen, der Abstand kann deutlich verringert werden, da die Störanfälligkeit dann geringer sein soll und auch neue Berechnungsmethoden benutzt werden, die im Ergebnis für die Windkraftbranche bessere Ergebnisse erzielen.

Im Bau: Anlieferung für das neue Funkfeuer in DVOR-Technik am Standort Sarstedt – und wie es einmal aussehen soll. Quelle: Deutsche Flugsicherung (DFS)

Die DFS will nun bis zum Jahr 2030 alle An- und Abflugverfahren an den mehr als 60 deutschen Flughäfen auf satellitengestützte Flächennavigation umstellen, Hannover „nicht vor 2023“. In den vergangenen Jahren seien daher bereits 13 bodengestützte Ukw-Drehfunkfeuer außer Betrieb genommen worden, 13 weitere sollen bis 2030 folgen.

„Anlagen unverzichtbar für Sicherheit“

Die DFS sagt, die Ukw-Drehfunkfeuer seien „als bodengestützte Navigationsanlagen auch in Zeiten von Satellitennavigation als Ausfall-Infrastruktur für eine sichere Flugdurchführung unverzichtbar“. Darum sollen laut Naumann „nach derzeitigem Stand“ auch Sarstedt und Nienburg „als Ausfallinfrastruktur und für solche Luftraumnutzer, die nicht nach Satelliten navigieren können, im Bestand bleiben“. Und könnten damit ein Hemmnis für den Ausbau der Windenergiegewinnung in der Region Hannover bleiben (siehe unten).

1400 Megawatt mehr Leistung möglich

Die Modernisierung verbleibender Navigationsanlagen wie in Sarstedt und Nienburg fördert das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit 14 Millionen Euro. Laut DFS können in Folge davon „mehr Windkraftanlagen in Schutzbereichen genehmigt werden“. Das Bundesministerium erwartet dadurch einen Zuwachs an Ausbaupotenzial für Windkraft von insgesamt 700 Megawatt im Umkreis von Funkfeuern. Schon die neue Berechnungsmethode habe dazu geführt, dass weitere Windkraftanlagenprojekte mit einer Gesamtleistung in dieser Größenordnung genehmigt werden seien.

Wirtschaft: Schön und gut .... aber!

Alexander Jäger-Bloh, Windkraftunternehmer und Sprecher der „Planerallianz VOR Nienburg“, bezweifelt seit Jahren, dass die Ukw-Funkfeuer in der Region hier für die Flugsicherung nötig sind und kritisiert, dass sie nicht längst zumindest durch modernere Technik ersetzt worden sind. Das hemme unnötigerweise den Ausbau der Windenergie. Freudensprünge macht er deshalb nicht, nur weil nach Sarstedt auch das Funkfeuer Nienburg modernisiert werden sein soll, und zwar früher als erwartet. Auch wenn es „grundsätzlich und erst einmal eine gute Nachricht“ sei: „Aber es sind dann acht Jahre Verzug, in denen da jetzt schon moderne Anlagen hätten stehen können, für nichts und wieder nichts ausgebremst.“ Allein für die Region Hannover schätzt er den Investitionsstau auf 30 Anlagen, das sei, zusammen mit Anlagen im Heidekreis und Nienburg, ein Volumen von um 240 Millionen Euro.

Die Planerallianz habe bereits 2016 mehre Gutachten zu dem Standort in Auftrag gegeben. Erkenntnis: Das Drehfunkfeuer Nienburg könne auch „rationalisiert“, also ersatzlos abgebaut werden. Laut Jäger-Bloh würde das „dem Steuerzahler nicht nur Geld sparen, es würde auch den Konflikt mit der Windenergie ein für alle Mal beseitigen und – das wichtigste – der Luftverkehr wäre nicht gefährdet.“

Mehr „wollen“ gefragt

Er mutmaßt: „Diese Blöße will sich die DFS aber scheinbar nicht geben, es ist ja auch das Geschäftsmodell der DFS, diese Geräte zu betreiben.“ Er fürchtet, dass es auch mit einer modernisierten Anlage weiter Einschränkungen für die Windkraft geben wird. „Es wäre schon einmal eine Erleichterung, wenn der Prüfradius von 15 auf 10 Kilometer reduziert würde“, was auch Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies fordere. Dann müssten Windenergiebauvorhaben mit einem Abstand größer zehn Kilometer nicht mehr auf Störung des Drehfunkfeuers geprüft werden.

Das sei in anderen Staaten längst so und auch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig sage: Der Störbeitrag bei einem Abstand größer zehn Kilometer sei zu vernachlässigen. Doch die DFS „verschließt sich hier nach wie vor“. Des Unternehmers Hoffnung: „Wenn es einen politischen Willen gibt, dann werden sich die Probleme mit den Drehfunkfeuern im Wesentlichen lösen lassen.“ Ansonsten, fürchtet er, werde es in der Region Hannover wegen der Flugsicherung und der von ihr vorgesehenen Fortführung der Ukw-Anlagen hier als Ausfall-Infrastruktur „weiter Einschränkungen für die Windenergie geben“.

Windkraft vor Gericht

Die Planerallianz kämpft seit 2016 vor dem Verwaltungsgericht Hannover für vier Windkraftanlagenprojekte in der Region Hannover, die im Bereich des Drehfunkfeuers Nienburg liegen. Ganz aktuell sei dafür (und für neue Vorhaben) der Störbeitrag berechnet worden - unter der Annahme, das modernisierte Funkfeuer arbeite schon. Ergebnis laut Jäger-Bloh: Alles im zulässigen Bereich mit sehr niedrigem Störbeitrag. Die neuen Vorhaben (Repowering, also Aufrüstung an bisherigen Standorten) würden gar den Störbeitrag der aktuell stehenden Anlagen unterbieten.

Problemfall Region Hannover

Ob und wenn ja, wo jetzt womöglich in der Region Hannover auch Abseits der Funkfeuer-Störbereiche neue Windkraftanlagen entstehen und wann, ist unklar: Die von der Region im Raumordnungsprogramm (RROP) 2016 ausgewiesenen Vorrangflächen für Windkraft und der Ausschluss aller anderen Flächen hatten im März 2019 vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg keinen Bestand (unter anderem wegen fehlerhafter Berechnung von Mindestabständen zu Siedlungen).

Geklagt hatten die Kommunen Wennigsen, Barsinghausen, Springe und Pattensen. Ein entsprechend geändertes RROP ist noch nicht verabschiedet - das soll erst 2023 fertig sein. Bis dahin hängt es von den aktuellen Regelungen der Kommunen aufgrund ihrer geltenden Flächennutzungspläne ab, welche Windkraftanlage genehmigungsfähig ist und welche nicht.

Anlagen und Leistung

In der Region Hannover sind nach Angaben der Klimaschutzagentur Region Hannover aktuell 255 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 380 Megawatt (Stand Ende 2020) installiert. In den Jahren 2019 und 2020 sind je fünf neue Anlagen in Betrieb gegangen, alle bei Uetze. Zusammen produzieren diese Anlagen jährlich 637 Gigawattstunden klimafreundliche Elektrizität. Das reicht rechnerisch für den privaten Strombedarf von rund 400.000 Personen.

Die Anlagen helfen dabei, jedes Jahr etwa 440.000 Tonnen Kohlendioxid-Emissionen zu vermeiden. Der Anteil der Stromproduktion aus Windenergie beträgt etwa zehn Prozent am Stromverbrauch in der Region Die durchschnittliche Gesamthöhe der Anlagen beträgt 110 Meter, im Schnitt weisen sie eine installierte Leistung von rund 1,5 Megawatt auf. Ausführliche Infos zum Thema und zu den Windanlagen in den Städten und Gemeinden in der Region gibt es hier bei der Klimaschutzagentur Hannover.

Von Ralph Hübner