Windhorst-Holding pleite? Wieder Sorgen um das Ihme-Zentrum

Hannover

Das Ihme-Zentrum und seine Investoren – ein nicht ganz einfaches Verhältnis. Nun gibt es neue Schlagzeilen um den Eigentümer, konkret um die Tennor Holding von Hertha-Investor Lars Windhorst. Ein niederländisches Gericht hat den Unternehmensteil für insolvent erklärt. Die Stadt Hannover erwischte die Meldung unvorbereitet.

Das Urteil sei bereits am 2. November gefallen, bestätigte ein Sprecher des Finanzgerichts in Amsterdam am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Ein Insolvenzverwalter sei bestellt worden. Zuvor hatte die „Bild“ darüber berichtet. „Wir nehmen die Meldung zur Kenntnis und werden prüfen, was das für uns bedeutet“, sagte Hannovers OB Belit Onay am Donnerstagnachmittag.

Tennor will sich wehren

Tennor ist hierzulande vor allem bekannt, weil das Unternehmen von Windhorst beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC im Jahr 2019 für 224 Millionen Euro 49,9 Prozent der GmbH & Co. KGaA erworben hatte. Im Juli 2020 steckte Tennor weitere 150 Millionen Euro in den Bundesligisten und stockte damit seine Anteile an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA auf 66,6 Prozent auf. Spätestens über die Tochtergesellschaft Projekt Ihme-Zentrum GmbH ist die Finanzholding auch in Hannover ein bekannter Name.

Tennor will gegen die Entscheidung des Amsterdamer Gerichts vorgehen. „Wir haben Einspruch eingelegt“, sagte ein Sprecher. Das Unternehmen sei nicht insolvent. Hertha BSC sei so wie alle anderen Investments von der Entscheidung des Gerichts in keiner Weise betroffen. Man gehe davon aus, dass das Gericht dem Einspruch stattgeben werde. „Tennor hat sich mit dem Antragsteller außergerichtlich geeinigt“, so der Sprecher. Das Unternehmen werde 2021 einen hohen Gewinn erwirtschaften und komme allen Verpflichtungen nach. Lars Windhorst schrieb auf Twitter: „Die Tennor-Gruppe und meine Unternehmensgruppe sind solvent.“

Arbeiten laufen schleppend voran

Am Ihme-Zentrum geht es zumindest allenfalls schleppend voran. Vergangene Woche durften nun immerhin Bürgerinnen und Bürger Einblicke in die vermeintlichen Baufortschritte nehmen, die Projekt Ihme-Zentrum GmbH hatte zum Baustellen-Rundgang geladen. Am 30. Juni 2023 soll der Umbau erledigt sein, derzeit laufen aber noch immer Schadstoff- und Betonsanierungen. Die Zeit drängt: Im Juli 2022 müssen laut Vertrag mit der Stadt 70 Prozent der gesamten Fassade fertig sein, und schon Ende dieses Jahres muss die Gesellschaft Verträge für insgesamt 9000 Quadratmeter Gewerbefläche vorlegen.

Von Vera König